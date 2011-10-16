دستیابی به شهری امن، دغدغه اصلی مدیران شهرداری تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین بر لزوم برنامهریزیهای کلان برای رفع مشکل حاشیهنشینی و نیز احیای سریع بافتهای فرسوده شهری تأکید کرد.
وی تدبیر مدیریتی و آیندهنگری در اجرای طرحها و برنامههای حوزه مدیریت بحران را دو اصل اساسی در موفقیت برنامههای این حوزه دانست و افزود: با تدوین و اجرای یک برنامه جامع و هدفمند میتوان ضمن کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی به ویژه زلزله در تبریز، زمینه را برای دستیابی به شهری امن با شهروندانی با نشاط و امیدوار فراهم کرد و در این راه علاوه بر متولیان و مسئولان امر، خود شهروندان نیز باید مشارکت داشته باشند.
شهردار تبریز با نگران کننده خواندن وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از شهروندان ساکن در مناطق حاشیهنشین شهر، خدماترسانی سریع و مطلوب به این مناطق و در کنار آن امدادرسانی سریع و به موقع در مواقع بحران را نیازمند احیا و ساماندهی حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیر رسمی دانست.
وی گفت: شهرداری تبریز با همکاری دیگر دستگاهها ، تلاش جدی خود را برای تحقق این هدف آغاز کرده و در صدد است با اعطای تسهیلات ویژه به این قبیل مناطق و در یک برنامه زمانی مشخص نسبت به ساماندهی حاشیهنشینی در تبریز اقدام کند.
نوین در عین حال با اشاره به برخی تسهیلات پیشبینی شده برای شهروندان ساکن در این قبیل مناطق بیان کرد: ساخت واحدهای مسکونی استاندارد و ایمن در برابر زلزله از طریق تملک واحدهای موجود در مناطق حاشیهنشین و اعطای وام اجاره به مالکان و در نهایت تحویل واحدهای نوساز و مقاوم به مالکان، اعطای تسهیلات و وامهای کمبهره به مالکانی که اقدام به نوسازی شخصی واحدهای مسکونی کنند، بسترسازی برای ورود بخش خصوصی و انجمن انبوهسازان برای احیای مناطق مذکور و صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی قولنامهای به شرط دریافت سند رسمی از جمله راهکارهای اتخاذ شده برای ساماندهی حاشیهنشینی و احیای بافتهای فرسوده شهری تبریز است که امیدواریم از این طریق توفیقات لازم در راستای تحقق این امر حاصل شود.
شهردار تبریز در ادامه افزود: تمامی این برنامهها و تلاشها با هدف حفظ و صیانت جان شهروندان و نیز کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در دستور کار قرار گرفته و ما امیدواریم در یک برنامه زمانی مشخص به این هدف دست پیدا کنیم.
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