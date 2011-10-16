سهم نیم درصد شهرداری چابکسر به حساب انجمن کتابخانه ها واریز شد

زهرا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهردار چابکسر 78 میلیون ریال به عنوان معوقه سهم نیم درصد شهرداری طی هفت فقره چک در اختیار مسئول این کتابخانه قرار دارد که در فواصل مختلف تا پایان اسفند ماه سال جاری به حساب انجمن کتابخانه واریز شود.

وی همچنین اظهارداشت: مطابق توافق بعمل آمده نخستین چک صادر شده نیز به مبلغ 18 میلیون ریال از سوی شهرداری چابکسر به حساب انجمن کتابخانه امام علی (ع) این شهر واریز شد.

رئیس کتابخانه های عمومی رودسر گفت: این اداره به منظور ترویج و ارتباط بیشتر جوانان اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه حفظ و قرائت قرآن در سطح کتابخانه های عمومی شهرستان کرده است.

وی ادامه داد: این مسابقه با استقبال جوانان علاقمند در رده های مختلف سنی روبرو شد که از مجموع 20 نفر افراد شرکت کننده سه نفر با نام های شاهپور سبزعلیپور، محمد سبزعلی پور و علیرضا قاسم نژاد به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم برگزیده شدند که با اهدا هدایای ارزشمندی مورد تقدیر قرار گرفتند.