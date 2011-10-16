کاشت موفق سمعک توسط جراحان یزدی/ خبرهای خوش برای ناشنوایان

محمدحسین برادران فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عمل جراحی موفقیت آمیز صبح یکشنبه در بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شده است.

وی افزود: در این عمل نوعی از سمعک قابل کاشت در پشت گوش بیمار که زنی 35 ساله است و گوش راستش دچار کاهش شنوایی و گوش چپش نیز پیش از این تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، کاشته شد.

برادران فر عنوان کرد: این سمعک امواج صوتی را دریافت کرده و از طریق استخوان به گوش داخلی منتقل می ‌کند.

وی شفافیت بسیار بالای صدا، عدم انعکاس صدا و فیدبک، عدم کیپ شدن گوش و ایجاد صدای ناهنجار را مهمترین ویژگی این نوع از سمعکها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این عمل جراحی بدون بیهوشی نیز قابل انجام است، افزود: در این عمل سمعک در پشت گوش داخل استخوان کار گذاشته شده و به طور مستقیم امواج صوتی را دریافت کرده و به گوش داخلی منتقل می‌ کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد مبتلایان به ناشنواییهای حسی عصبی کم و متوسط، بیماریهای مزمن گوش میانی، پارگی پرده تمپان گوش، ترشحات چرکی داخل گوش، آنومالی‌ های مادرزادی گوش را از مواردی عنوان کرد که می ‌توانند از این عمل جراحی بهره ببرند.

وی همچنین ادامه داد: افرادی که جراحی گوش شده ‌اند و هنوز مشکل شنوایی دارند می‌توانند از این سمعک بهره ‌مند شوند.

برادران‌ فر همچنین افزود: افرادی که دارای یک گوش ناشنوا دارند نیز می توانند از این نوع سمعک برای شنوایی هر دو گوش استفاده کنند به نحوی که صدا از گوش ناشنوا دریافت و به گوش سالم انتقال می ‌یابد و باعث می‌ شود تا هر دو گوش بشنود.

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد یادآور شد: بعضا مشاهده می‌شود افرادی که دچار ترشحات چرکی گوش هستند و یا پارگی پرده تمپان دارند و یا مبتلا به بیماری‌ های عفونی مزمن گوش هستند به هیچ وجه نمی‌ توانند از سمعک استفاده کنند در حالی که این مشکلات با وجود عمل جراحی با این سمعک برطرف شده است.