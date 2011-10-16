نمایشگاه "جاده عشق" در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه جاده عشق با هدف معرفی راه تاریخی امام رضا (ع)، ابنیه، عناصر و اسناد تاریخی مربوط به آن برپا شده است.

نمایشگاه جاده عشق با همکاری موزه ملک به معرفی جاده ولایت و مسیر سفر امام رضا (ع) به عنوان یک رخداد تاریخی می ‌پردازد و در این نمایشگاه نقشه ‌های تاریخی، اسناد تاریخی مربوط به امام رضا(ع)، تصاویر کتب و سکه متعلق به ولایتعدی ایشان و در مجموع 25 تابلو در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا بیست و هفتم مهرماه جاری در شبستان مسجدجامع کبیر یزد دایر و آماده بازدید علاقمندان است.

راه تاریخی امام رضا (ع) از ابرکوه وارد استان یزد می ‌شود و با عبور از بخش کوهستانی در محدوده تفت و شهرستان یزد، خرانق و طبس از استان یزد خارج می‌ شود.

راه تاریخی امام رضا (ع) شامل قدمگاه‌ ها از جمله قدمگاه مسجد بیرون ابرکوه، قدمگاه ده‌شیر، قدمگاه و مسجد توران ‌پشت، قدمگاه فراشاه، مسجد فرط یزد، مسجد مالمیر یزد و قدمگاه مشهدک خرانق است.

بقعه باباخادم خرانق، امامزاده هادی و زید در رباط پشت بادام و امامزاده حسین طبس نیز از جمله مکانهای زیارتی در مسیر جاده ولایت به شمار می روند.

برخی اسناد و کتیبه ‌های تاریخی مانند کتیبه مسجد بیرون ابرکوه، سنگ مقام امام رضا (ع) در توران ‌پشت، سنگ مقام امام رضا(ع) در فراشاه مربوط به قرن ششم هجری، کتیبه ‌های موجود در مسجد فرط و مالمیر، سنگ مقام مشهدک خرانق گویای این رخداد عظیم تاریخی است.

راه تاریخی امام رضا (ع) بر اساس مستندات منطبق بر راه قدیم و باستانی فارس و خراسان است که از این منطقه عبور می‌ کرده و متعلق به سده‌ های اولیه هجری است.