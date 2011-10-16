تصادفات فوتی در یزد چهار درصد کاهش یافت

علی سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری میزان تصادفات منجر به فوت در استان یزد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش چهار درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: طی این مدت 210 شهروند یزدی جان خود را به دلیل تصادف از دست دادند.

سلیمان ‌پور عنوان کرد: با توجه به افزایش تعداد وسایل نقلیه و میزان تردد در سطح استان، به نظر می‌ رسد عوامل تاثیرگذار در بروز تصادفات شدید و منجر به فوت تا حدی کنترل شده است.

وی همچنین با اشاره به تصادفات جرحی در این مدت بیان داشت: در شش ماه نخست سال جاری سه هزار و 829 پرونده به واسطه تصادفات جرحی در پزشکی قانونی استان یزد تشکیل شده است.

سلیمان ‌پور افزود: مراجعه شهروندان استان یزد به دلیل تصادفات منجر به جرح در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 2.5 درصدی برخوردار بوده است.