50 هزار کارگر زیر پوشش فعالیتهای قرآنی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دارالقرآن خانه کارگر یزد اظهار داشت: گسترش برنامه‌ ها و فعالیتهای قرآنی یکی از طرحهای مهم خانه کارگر کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس، آموزشهای قرآنی را موجب رشد دینی کارگران و زمینه افزایش بهره‌ وری آنها دانست.

وی با اشاره به دالعلم و درالعباده بودن یزد افزود: استان یزد در فعالیتها و برنامه ‌های قرآنی همواره یکی از استانهای موفق در سطح کشور بوده است که طی چند سال اخیر این حرکت با سرعت بیشتری به کار خود ادامه می‌ دهد.

وی تاکید کرد: با این روند رو به رشد، مسئولان نیز باید هر چه بیشتر در زمینه گسترش علوم قرآنی و توسعه محافل و مراکز قرآنی به فعالیت بپردازند.

فرماندار یزد نیز در این مراسم از قرآن به عنوان کامل‌ ترین و جامع ‌ترین کتاب آسمانی که نقش هدایت جامعه بشری را دارد، یاد کرد و اظهار داشت: عزت و افتخار مسلمین، آیه‌ های جاودانه قرآن است که باید ضمن تلاوت قرآن از تعالیم آسمانی آن درس گرفت تا از این طریق بتوان به سعادت دنیا و آخرت رسید.

عزیزالله سیفی تأسیس دارالقرآن خانه کارگر را خوب و مهم ارزیابی کرد و افزود: از این طریق می‌ توان آینده و آینده ‌سازان ایران اسلامی را بیمه کرد تا در مقابل تهدیدات و تهاجمات فرهنگی و نرم دشمن بتوانند کامل به مقابله بپردازند.

وی از همه کسانی که در گسترش و نشر قرآن ‌آموزی در سطح استان و شهرستان فعالیت دارند تقدیر و تشکر کرد و از آنها خواست با روش ‌های نوین و اصولی و تدبر در قرآن به فعالیت هر چه بیشتر در این زمینه بپردازند.