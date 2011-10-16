تیم فوتسال گیتی پسند راهی خارک شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتسال گیتی پسند به همراه محمدرضا کربکندی رئیس سازمان فوتبال باشگاه و حسین شمس رئیس آکادمی فوتسال باشگاه صبح امروز یکشنبه با پروازی اختصاصی راهی جزیره خارک شد.

قرار است تیم گیتی پسند در مدت زمان اقامت خود دیداری خیرخواهانه با یکی از تیمهای بومی این جزیره برپا کند.

وحید شمسایی، مصطفی نظری و محمد کشاورز به دلیل حضور در تورنمنت گرندپریکس برزیل تیم گیتی پسند را در این بازی همراهی نمی کنند.

تیم گیتی پسند پس از بازگشت از جزیره خارک پنجشنبه نیز به مصاف تیم ملی ناشنوایان می رود.