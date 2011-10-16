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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

آیت الله باریک بین:

تربیت فرزندان صالح مهمترین وظیفه خانواده های مومن است

تربیت فرزندان صالح مهمترین وظیفه خانواده های مومن است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: تربیت فرزندانی صالح و متقی از مهمترین وظایف خانواده های مومن و متقی است.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله باریک بین عصر یکشنبه در جمع خانواده های طلبه جدیدالورود به حوزه های علمیه استان اظهارداشت: خانواده ای ممتاز است که بتواند با تلاش در تربیت صحیح، فرزندانی با تقوا به جامعه تحویل دهد.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: علاقه جوانان و نوجوانان به دروس حوزوی ایجاب می کند تا طلاب جدیدالورود به  حوزه ها به علم آموزی و اخلاق و تواضع توجه جدی کرده و به گونه ای رفتار کنند تا برای همه الگو باشد.
 
آیت الله باریک بین همچنین بر همت وتلاش در مسیر کسب علم و دانش برای موفقیت تاکید کرد و افزود: تنها با عزم جدی و تلاش مضاعف می توانید پله های ترقی و پیشرفت را طی کنید و به قله های رفیع علم آموزی برسید.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تربیت عالمان برجسته و ممتاز و نقش آنان در هدایت انسانها را از برکات حوزه های علمیه دانست و گفت: با تقویت حوزه های علمیه و پشتوانه های علمی و دینی می توان افراد عالم و تاثیرگذاری را تربیت کرد تا به نظام اسلامی خدمت کنند.
 
کد مطلب 1434740

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