تربیت فرزندان صالح مهمترین وظیفه خانواده های مومن است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله باریک بین عصر یکشنبه در جمع خانواده های طلبه جدیدالورود به حوزه های علمیه استان اظهارداشت: خانواده ای ممتاز است که بتواند با تلاش در تربیت صحیح، فرزندانی با تقوا به جامعه تحویل دهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: علاقه جوانان و نوجوانان به دروس حوزوی ایجاب می کند تا طلاب جدیدالورود به حوزه ها به علم آموزی و اخلاق و تواضع توجه جدی کرده و به گونه ای رفتار کنند تا برای همه الگو باشد.

آیت الله باریک بین همچنین بر همت وتلاش در مسیر کسب علم و دانش برای موفقیت تاکید کرد و افزود: تنها با عزم جدی و تلاش مضاعف می توانید پله های ترقی و پیشرفت را طی کنید و به قله های رفیع علم آموزی برسید.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تربیت عالمان برجسته و ممتاز و نقش آنان در هدایت انسانها را از برکات حوزه های علمیه دانست و گفت: با تقویت حوزه های علمیه و پشتوانه های علمی و دینی می توان افراد عالم و تاثیرگذاری را تربیت کرد تا به نظام اسلامی خدمت کنند.

