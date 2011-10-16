گروسی دبیر شورای معارف سیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گروسی که اخیراً با حکم علی دارابی معاون سیما به عنوان مدیر شبکه قرآن سیما معرفی شده بود، با حکم جدید وی با حفظ سمت به عنوان دبیر جدید شورای معارف سیما منصوب شد.

گروسی پیش از این رئیس امور حج و زیارت صدا و سیما بود.