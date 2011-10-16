پنجمین پست امداد جاده ای یزد در تفت احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت پنجمین پست امداد جاده ای استان یزد در شهرستان تفت همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این پست با نام سردار متوسلیان در سه راهی فیض آباد تفت احداث خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در مراسم کلنگ زنی این پست با یادآوری نقش پست امداد جاده ای در نجات مصدومان اظهار داشت: این پست امدادی پنجمین پست امداد جاده ای استان است که در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع و زیربنای 400 متر مربع با مشارکت خیران احداث می شود.
کاظم مشرف اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پست را حدود 400 میلیون تومان اعلام کرد.
وی افزود: در هشت نقطه دیگر استان یزد نیز نیازسنجی برای احداث پست امداد و نجات جاده ای صورت گرفته و با تامین اعتبار این پایگاه ها نیز احداث خواهند شد.
فرماندار تفت نیز در این مراسم از زحمات و پیگیری های عوامل ساخت این مجموعه تقدیر کرد.
سید احمد عبودتیان، تفت را از مراکز گردشگری پرتردد خواند و افزود: احداث این پایگاه برای تفت از ضرورتها بود.
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