جشن بزرگ روز جهانی پارالمپیک در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، 500 ورزشکار نابینا و کم بینا، معلولین کم توان ذهنی، جسمی و حرکتی امروز یکشنبه با حضور در سالن دو هزار نفری شهدای پنج مرداد اراک روز جهانی پارالمپیک را گرامی داشتند.

براساس این گزارش، تیمهای ورزشی معلولان استان مرکزی با رژه از مقابل جایگاه توان ورزشی جامعه معلول استان مرکزی را به نمایش گذاشتند.

تیمهای ورزشی شنا، شطرنج، تنیس روی میز، بسکتبال، والیبال نشسته، دوچرخه سواری، تیرو کمان، فوتسال، وزنه برداری، کشتی، دو و میدانی، دارت و گلبال 12 تیم ورزشی فعال معلولین و جانیازان استان مرکزی بودند که با حضوری پرشور در رماسم رژه تیمهای ورزشی امروز شرکت داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی در این مراسم با اشاره به حضور یک هزار و 500 دانش آموز معلول در مدارس استثنایی استان مرکزی گفت: با توجه به اهمیت ورزش معلولان ساخت سالن ورزشی و مدرسه مجهز به سالن ورزشی، استخر و سونا در دستور کار اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی قرار دارد.

عبدالله اسد‌ی‌پور ادامه داد: توجه به دانش آموزان استثنایی و شناسایی استعدادهای آنها از ضروریات اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه همه مسئولین قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ورزش برای معلولین یک درمان است و دولت خوشبختانه با درک این مهم زمینه های بسیاری برای فعالیت بیشتر این قشر در زمینه ورزش فراهم کرده است.