به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهین‌طبع که سال گذشته با مهرام به عنوان قهرمانی رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور و نایب قهرمانی مسابقات باشگاه‎های آسیا دست یافت عصر امروز قرارداد خود را با مسئولان تیم پتروشیمی بندرامام نهایی کرد و هدایت این تیم را برای مدت یک فصل بر عهده گرفت.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در حالی از روز دوشنبه کارش را در این تیم آغاز می‎کند که از پنجشنبه هفته جاری (28 مهرماه) فصل جدید رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور آغاز می‏شود. محمد کسایی‎پور مربی این تیم است.

پتروشیمی سال گذشته با هدایت مصطفی هاشمی در رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور شرکت کرد و به عنوان سوم دست یافت اما این مربی هم امسال هدایت مهرام یعنی تیم فصل گذشته مهران شاهین طبع را برعهده گرفته است.