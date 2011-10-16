به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهینطبع که سال گذشته با مهرام به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور و نایب قهرمانی مسابقات باشگاههای آسیا دست یافت عصر امروز قرارداد خود را با مسئولان تیم پتروشیمی بندرامام نهایی کرد و هدایت این تیم را برای مدت یک فصل بر عهده گرفت.
سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در حالی از روز دوشنبه کارش را در این تیم آغاز میکند که از پنجشنبه هفته جاری (28 مهرماه) فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور آغاز میشود. محمد کساییپور مربی این تیم است.
پتروشیمی سال گذشته با هدایت مصطفی هاشمی در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور شرکت کرد و به عنوان سوم دست یافت اما این مربی هم امسال هدایت مهرام یعنی تیم فصل گذشته مهران شاهین طبع را برعهده گرفته است.
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