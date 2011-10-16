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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

برای مدت یک فصل/

مهران شاهین‎طبع سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام شد

مهران شاهین‎طبع سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام شد

سرمربی فصل گذشته تیم بسکتبال مهرام تهران هدایت تیم پتروشیمی بندرامام را برای حضور در فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهین‌طبع که سال گذشته با مهرام به عنوان قهرمانی رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور و نایب قهرمانی مسابقات باشگاه‎های آسیا دست یافت عصر امروز قرارداد خود را با مسئولان تیم پتروشیمی بندرامام نهایی کرد و هدایت این تیم را برای مدت یک فصل بر عهده گرفت.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در حالی از روز دوشنبه کارش را در این تیم آغاز می‎کند که از پنجشنبه هفته جاری (28 مهرماه) فصل جدید رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور آغاز می‏شود. محمد کسایی‎پور مربی این تیم است.

پتروشیمی سال گذشته با هدایت مصطفی هاشمی در رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور شرکت کرد و به عنوان سوم دست یافت اما این مربی هم امسال هدایت مهرام یعنی تیم فصل گذشته مهران شاهین طبع را برعهده گرفته است.

کد مطلب 1434753

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