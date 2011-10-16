طرح فرهنگی "نجات آب کشاورزی" در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جعفری بعد از ظهر یکشنبه در نشستی با کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: این طرح فرهنگی برای سومین سال متوالی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی پنچشنبه 28 مهر ماه جاری در دو هزار و 700 مدرسه راهنمایی استان اجرا می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به طرح جایگزینی پساب در دشت مشهد تصریح کرد: حقابه های کشاورزی مردم منطقه در سدهای طرق و کارده به بخش شرب اختصاص داده شده و به جای آن پساب تحویل کشاورزان شده است.

وی افزود: همکاری تشکلهای آب بران و نهادهای مردمی و بهره مندی از دفاتر پیشخوان دولت، گسترش خدمات در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری و گسترش خدمات الکترونیک به مشترکان از دیگر فعالیتهای این شرکت در راستای تعادل بخشی استان است.

وی در این نشست اخذ خسارت از بهره برداران غیرمجاز ناشی از اضافه حجم مصرفی چاه های کشاورزی و نظارت بر بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی با استفاده از گروه های گشت و بازرسی را از جمله اقدامات اجرایی این شرکت در جهت تعادل بخشی دشتهای استان ذکر کرد.