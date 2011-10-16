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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

با حمایت استاندار/

یک میلیارد ریال به اعتبارات ساخت پارک بانوان بجنورد اضافه شد

یک میلیارد ریال به اعتبارات ساخت پارک بانوان بجنورد اضافه شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی اعلام کرد: تا پایان سال جاری مبلغ یک میلیارد ریال از محل استانداری خراسان شمالی ومبلغ 500 میلیون ریال از محل فرمانداری شهرستان بجنورد به مجموع اعتبارات ساخت پارک بانوان شهرستان بجنورد اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پارک جنگلی دو برار و پارک بانوان شهرستان بجنورد، اظهار داشت: این میزان اعتبار به منظور جاده کشی و پوشش فضای این پارک تا پایان سال جاری اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: اولویت اول راه اندازی این پارک باید پوشش مناسب آن و نصب دستگاه های ورزشی ویژه بانوان باشد.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این بازدید مساحت پارک بانوان شهرستان بجنورد  را 20 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار 25 میلیارد ریالی این طرح، پارک بانوان طی چهار سال آینده راه اندازی می شود.

اعظم السادات افشین فر افزود: در این پارک امکانات تفریحی - رفاهی نظیر پیست اسکی و دو چرخه سواری، سالنهای ورزشی، سالنهای آمفی تئاتر رو باز، دستگاه های بدنسازی، رستوران، کافی شاپ و هنرکده ارائه می شود.

کد مطلب 1434755

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