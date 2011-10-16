یک میلیارد ریال به اعتبارات ساخت پارک بانوان بجنورد اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پارک جنگلی دو برار و پارک بانوان شهرستان بجنورد، اظهار داشت: این میزان اعتبار به منظور جاده کشی و پوشش فضای این پارک تا پایان سال جاری اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: اولویت اول راه اندازی این پارک باید پوشش مناسب آن و نصب دستگاه های ورزشی ویژه بانوان باشد.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این بازدید مساحت پارک بانوان شهرستان بجنورد را 20 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار 25 میلیارد ریالی این طرح، پارک بانوان طی چهار سال آینده راه اندازی می شود.

اعظم السادات افشین فر افزود: در این پارک امکانات تفریحی - رفاهی نظیر پیست اسکی و دو چرخه سواری، سالنهای ورزشی، سالنهای آمفی تئاتر رو باز، دستگاه های بدنسازی، رستوران، کافی شاپ و هنرکده ارائه می شود.