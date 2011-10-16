اندونزی و مالزی از سد سریلانکا و سنگاپور گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش آموزان اندونزی در بازی اول روز سوم چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در ارومیه، در یک بازی که چهار ست بطول انجامید با نتایج 25 بر 16، 22 بر 25، 25 بر 22 و 25 بر 21 بازی را به نفع خود بپایان رسانید.

همچنین تیم مالزی در بازی دوم امروز نیز قاطعانه طی سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 15، 25 بر 19 و 25 بر 16 تیم دانش آموزان سنگاپور را شکست داد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی بعنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است .

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود .

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .