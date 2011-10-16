توسعه پایدار ایران بر اساس مبانی دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی بعد از ظهر یکشنبه در پنجاهمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان افزود: در حوزه محیط زیست نیز باید همگام با مبانی اسلامی حرکت کنیم و باید مراقب بود تا نگاه غرب ایدئولوژیک به این حوزه سرایت نکند.

وی ادامه داد: باید در ایجاد فعالیتهای تولیدی و عرصه توسعه پایدار از ادبیاتی استفاده کرد که متعلق به نگرش اسلامی باشد.

مقتدایی اظهار داشت: نگاه اسلامی به حیطه محیط زیست با نگرش غربی متفاوت است چنانچه نگاهی انسانی و تعالی بخش بر روی این حوزه دارد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ابا اشاره به اینکه در نیم قرن اخیر به دلیل تمرکز جمعیت شهری و جمعیت افزایش یافته است، تصریح کرد: می‌طلبد تا همه مسئولان و مراکز فرهنگی و رسانه‌ها در خصوص توجه به مسائل محیط زیستی بیشتر کار کنند.

سید علیرضا حسینی بر لزوم توجه به اصول اساسی اسلام در این عرصه تاکید کرد و یادآور شد: با توجه و القای این مسائل مشکلات محیط زیست را می‌توان به طور اساسی مرتفع کرد.

وی یادآور شد: قطعا الزام اداری در این خصوص موثر است اما آنچه باید محقق شود یک حرکت فرهنگی و هماهنگ است که روحانیون نیز در این عرصه نقش موثری را ایفا می‌کنند.