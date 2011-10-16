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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

مقتدایی:

توسعه پایدار ایران بر اساس مبانی دینی باشد

توسعه پایدار ایران بر اساس مبانی دینی باشد

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر نگاه برای توسعه پایدار آنگونه که باید نیست، گفت: باید با نگاهی مبتنی بر مبانی اسلامی در این مسیر گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی  بعد از ظهر یکشنبه در پنجاهمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان افزود: در حوزه محیط زیست نیز باید همگام با مبانی اسلامی حرکت کنیم و باید مراقب بود تا نگاه غرب ایدئولوژیک به این حوزه سرایت نکند.

وی ادامه داد: باید در ایجاد فعالیتهای تولیدی و عرصه توسعه پایدار از ادبیاتی استفاده کرد که متعلق به نگرش اسلامی باشد.

مقتدایی اظهار داشت: نگاه اسلامی به حیطه محیط زیست با نگرش غربی متفاوت است چنانچه نگاهی انسانی و تعالی بخش بر روی این حوزه دارد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ابا اشاره به اینکه در نیم قرن اخیر به دلیل تمرکز جمعیت شهری و جمعیت افزایش یافته است، تصریح کرد: می‌طلبد تا همه مسئولان و مراکز فرهنگی و رسانه‌ها در خصوص توجه به مسائل محیط زیستی بیشتر کار کنند.

سید علیرضا حسینی بر لزوم توجه به اصول اساسی اسلام در این عرصه تاکید کرد و یادآور شد: با توجه و القای این مسائل مشکلات محیط زیست را می‌توان به طور اساسی مرتفع کرد.

وی یادآور شد: قطعا الزام اداری در این خصوص موثر است اما آنچه باید محقق شود یک حرکت فرهنگی و هماهنگ است که روحانیون نیز در این عرصه نقش موثری را ایفا می‌کنند.

کد مطلب 1434766

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