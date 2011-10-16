دبیرخانه جشنواره شهر فرهنگ در مشهد دائمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه سیاست گذاری این جشنواره که با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی شهرداری های کشور برگزار شد، دبیرخانه جشنواره ملی شهر فرهنگ به صورت دائمی به شهرداری کلان شهر مشهد واگذار شد.

در این نشست که معاونان فرهنگی شهرداری های تهران، شیراز، اصفهان، بندر عباس و تبریز حضور داشتند پیشنهاد شد هر ساله به طور سیار، مراکز استان های داوطلب، جشنواره را برگزار کنند.

طبق این گزارش، در این جشنواره مقرر شد در خصوص آثار ارسالی، پرتال جامعی طراحی شود که محصولات تولید شده در آن به ثبت رسیده و دارای شناسنامه شوند تا در آینده شهرداری ها بتوانند از حقوق معنوی آن دفاع کنند.

گفتنی است ؛ مقرر شد نمایشگاه و کارگاه های سیار مرتبط با این جشنواره هر ماه در یکی از مراکز استان ها برگزار شود.

لازم به ذکر است؛ نخستین جشنواره ملی شهر فرهنگ هم اکنون در فرهنگ سرای کودک و آینده، واقع در پارک کوهسنگی مشهد در حال برگزاری است.