به گزارش خبرگزاری مهر، در این نظرسنجی که به تازگی تحت نظارت سیدشهاب‌الدین صدر، رئیس مرکز افکارسنجی سلامت ایران انجام شده است، از 190 نفر از جامعه آماری، شامل کلیه اعضاء جامعه پزشکی از قبیل پزشکان عمومی و متخصص سراسر کشور در خصوص مسایل بیمه ای کشور نظرسنجی بعمل آمده که نتایج آن حاکی از این است که جامعه سلامت به مسائلی از جمله عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص مناسب بودن حق بیمه بیماران ، میزان سهولت در عقد قرارداد با پزشکان (مسائل مربوط به ساختار بوروکراتیک)، تبعیض در برخورد با پزشکان عمومی نسبت به پزشکان متخصص، محدودیت پزشکان در نوع داروهای تجویزی(تجویز انواع داروها) ، تعیین سقف ریالی، تعیین سقف برای نوشتن آزمایشات پزشکی و تعیین سقف ماهانه برای پذیرش تعداد برگه‌ های دفترچه بیمه ها به شدت انتقاد داشته و خواستار بهبود رویه شده اند.

به طوری که 6/67 درصد از جمعیت پاسخگویان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که میزان رضایت شما از عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص پرداخت به موقع حق بیمه سهم پزشکان چگونه است؟ رضایت خیلی کم و کمی داشته اند

3/70 درصد از آنان نیز تناسب حق بیمه بیماران با خدمات بیمه ای ارایه شده را بسیار کم یا کم می دانند.

همچنین 7/45 درصد از اعضای جامعه پزشکی شرکتت کننده در این نظرسنجی، میزان رضایت از عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص میزان سهولت در عقد قرارداد با پزشکان (مسائل مربوط به ساختار بوروکراتیک)را خیلی کم و کم اعلام کرده اند.

نتایج این نظرسنجی در خصوص میزان رضایت از عملکرد بیمه‌های درمانی درباره عدم تبعیض در برخورد با پزشکان عمومی نسبت به پزشکان متخصص نشان می دهد که 50 درصد از اعضای جامعه پزشکی در این خصوص رضایت خیلی کم و یا کمی داشته اند، 2/22 درصد متوسط و 8/27 درصد هم به میزان زیادی رضایت داشته اند.

درباره میزان رضایت از عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص عدم تعیین سقف ریالی نسخه نیز نتایج این افکارسنجی نشان داد که 3/54 درصد از پاسخگویان در این باره خیلی کم و کم راضی بوده اند، 4/31 درصد متوسط و 3/14 درصد هم زیاد رضایت داشته اند.

درباره میزان رضایت از عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص باز گذاشتن دست پزشکان در نوع داروهای تجویزی(تجویز انواع داروها) نتایج افکارسنجی اینچنین بود : 3/76 درصد خیلی کم و کم راضی بوده اند، 5/10 درصد متوسط و 2/13 درصد هم زیاد رضایت داشته اند.

همچنین 7/66 درصد از پاسخگویان از عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص عدم تعیین سقف برای نوشتن آزمایشات پزشکی خیلی کم و کم راضی بوده اند و درباره میزان رضایت از عملکرد بیمه‌های درمانی در خصوص عدم تعیین سقف ماهانه برای پذیرش تعداد برگه‌ های دفترچه های بیمه نتایج افکارسنجی نشان داد که5/59 درصد از پاسخگویان رضایت کم یا خیلی کمی در این خصوص داشته اند.

در عین حال، فعالان حوزه سلامت نسبت به طرح هایی از جمله طرح تعیین حق سرانه براساس درصدی از حقوق و دستمزد) پرداخت پنج درصد سهم بیمه توسط خانوار روستایی و شش درصد حقوق کارمندان برای حق بیمه)، طرح استقرار کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده (اجرای کامل طرح پزشک خانواده) و اجرای طرح تمام وقتی پزشکان در بیمارستان های دولتی بسیار مردد بوده و نسبت به مفید بودن و قابل کارایی و امیدوار بودن به سرانجام خوش آن تردید دارند.

به نحوی که تنها 50درصد پاسخگویان از درباره مفید و کارا بودن طرح استقرار کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده (اجرای کامل طرح پزشک خانواده) در حد زیاد و خیلی زیاد خوش بین بوده اند، 2 /34 درصد خیلی کم و کم و 8/15 درصد در حد متوسط در این خصوص امیدوار بوده اند.

نظرات پاسخگویان در خصوص مفید و کارا بودن طرح تعیین حق سرانه براساس درصدی از حقوق و دستمزد (تحقق پرداخت پنج درصد سهم بیمه توسط خانوار روستایی و شش درصد حقوق کارمندان برای حق بیمه) اینگونه بود: 7/56 درصد خیلی کم و کم امیدوار بودند، 3/23 درصد در حد متوسط و 20 درصد هم در حد زیاد و خیلی زیاد به مفید بودن این طرح خوش بین بودند.

پزشکان معتقدند که در همکاری با سازمانهای بیمه گر با مسائلی از جمله عدم پذیرش نسخه‌ها به بهانه مخدوش بودن و سخت گیری­های بی­مورد در مورد لیست نویسی و سند نویسی از کارکردها روبه رو بوده و خواستار رفع معضل شدند پزشکان معتقدند در انعقاد قرارداد با بیمه با مشکلاتی روبرو هستند.

در این خصوص، 71 درصد پاسخگویان بارها با عدم پذیرش نسخه‌ها به بهانه مخدوش بودن و 20 درصد به دلیل تعرفه های درمانی تعیین شده از سوی نهادهای ذی‌صلاح مواجه بوده اند.

درباره میزان مواجه بودن پاسخگویان با سخت گیری­های بی­مورد در مورد لیست نویسی و سند نویسی از کارکردها نیز 50 درصد خیلی کم و کم مواجه بوده اند، 3/5 درصد متوسط و 7/44 درصد هم زیاد مواجه بوده اند.

5/10 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی عضو هیات علمی، 8/36 درصد شاغل در مراکز خدمات درمانی آموزشی دولتی، 3/5 درصد شاغل در مراکز تامین اجتماعی و 4/47 درصد شاغل در مراکز خصوصی و مطب بوده اند.