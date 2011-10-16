فرماندار بندرعباس بر تسریع فاز تکمیلی اسکله شهید حقانی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده عصر یکشنبه در بازدید از اسکله شهید حقانی از نزدیک بر چگونگی تردد مسافران نظارت و با دید و توجه ویژه دستورات لازم برای رفع مشکلات مردم صادر کرد.

وی اظهار داشت: با تلاش و مدیریت توانمند مجموعه بنادر و کشتیرانی تحول شگرفی در حمل و نقل دریایی صورت گرفته و طی بازدیدی که به عمل آوردیم خوشبختانه تردد مسافران به خوبی و با سرویس دهی مناسب صورت می گیرد و امیدواریم که با مدیریت خوب دوستان شاهد پیشرفت بیشتر و بسترسازی مناسب برای حمل و نقل دریایی کم هزینه با امکانات مناسب باشیم.

فرماندار بندرعباس عنوان کرد: باید به مقوله حمل و نقل دریایی و دریانوردی به عنوان یک راهبرد قوی نگاه کنیم و دیدی ویژه نسبت به آن داشته باشیم، دریا برای ما یک نعمت مناسب است که خداوند ارزانی داشته و باید حداکثر استفاده را از این خوان نعمت داشه باشیم و با استفاده از پتانسیل بندرعباس به عنوان شهر بندری ظرفیتهای موجود را گسترش داده و افق های بالاتر را بنگریم.

امینی زاده اظهارداشت: مدیریت ارشد استان بر ساماندهی و تسریع فاز تکمیلی اسکله شهید حقانی تاکید ویژه ای دارد و فرمانداری با تشکیل جلسات متعدد کمیسیون عمران و بهسازی شهر بندرعباس تلاش مضاعفی می کند تا با راه اندازی و تکمیل این مجموعه بزرگ بستر مناسبی برای تسهیل و تسریع در حمل و نقل دریایی و مسافران به وجود آید و امیدواریم با گسترش اسکله شهید حقانی به پایگاه مناسب برای حمل و نقل مسافر در کشور مبدل شود و مردم خوب استان و میهن اسلامی از آن بهره بهتر و بیشتری ببرند.