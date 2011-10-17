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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

برزی در گفتگو با مهر:

در ورزش ما فقط قهرمان زنده را عشق است

در ورزش ما فقط قهرمان زنده را عشق است

نفر چهارم مسابقات کشتی فرنگی المپیک آتن گفت: در زمان مصدومیت دوران سختی را پشت سر گذاشتم و در یک کلام فقط می توانم بگویم که در ورزش ما قهرمان زنده را عشق است.

سجاد برزی، عضو پیشین تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل آسیب دیدگی که از ناحیه "لگن خاصره" حدود پنج سال است که از میادین کشتی دور هستم.

عضو سابق سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی ایران ادامه داد: متاسفانه پس از مصدومیت وزنم به حدود 150 کیلوگرم رسید. در سال 88 با این وضعیت بازگشتم به دنیای کشتی سخت بود و خیلی‌ها اصرار کردند به سمت جودو بروم، چند ماهی هم تمرین کردم اما دیدم من یک کشتی گیر هستم نه جودوکار.

وی تاکید کرد: بدلیل همین مصدومیت دیگر تمرین کشتی نمی کنم و در اسلامشهر و در کنار خانواده به زندگی شخصی‌ام می رسم.

برزی در پایان خاطر نشان کرد: در زمان مصدومیت دوران سختی را پشت سر گذاشتم و در یک کلام فقط می توانم بگویم که در ورزش ما قهرمان زنده را عشق است و مصدومان و قهرمانان گذشته براحتی فراموش می شوند.

کد مطلب 1434778

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