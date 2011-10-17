در ورزش ما فقط قهرمان زنده را عشق است

سجاد برزی، عضو پیشین تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل آسیب دیدگی که از ناحیه "لگن خاصره" حدود پنج سال است که از میادین کشتی دور هستم.
عضو سابق سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی ایران ادامه داد: متاسفانه پس از مصدومیت وزنم به حدود 150 کیلوگرم رسید. در سال 88 با این وضعیت بازگشتم به دنیای کشتی سخت بود و خیلیها اصرار کردند به سمت جودو بروم، چند ماهی هم تمرین کردم اما دیدم من یک کشتی گیر هستم نه جودوکار.
وی تاکید کرد: بدلیل همین مصدومیت دیگر تمرین کشتی نمی کنم و در اسلامشهر و در کنار خانواده به زندگی شخصیام می رسم.
برزی در پایان خاطر نشان کرد: در زمان مصدومیت دوران سختی را پشت سر گذاشتم و در یک کلام فقط می توانم بگویم که در ورزش ما قهرمان زنده را عشق است و مصدومان و قهرمانان گذشته براحتی فراموش می شوند.
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