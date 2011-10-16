هفته پیوند اولیا و مربیان پرشکوه ترین جلوه مشارکت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در پیامی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان، اولیا و خانواده ها را سرمایه با ارزش و صاحبان اصلی آموزش و پرورش اعلام کرد.

وی گفت: اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش دارای حق اظهار نظر، نظارت و در بعضی موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در این صورت است که فرایند پیچیده و عمیق تربیت و تعلیم می تواند به شکل درست و شایسته ای به اجرا گذاشته شود، موجب رشد و تعالی گردد و نقش آفرینی اولیای دانش آموزان در همراهی هدفمند با مدرسه تحقق یابد.

وی ادامه داد: فعالیت پویا و موثر انجمنهای اولیا و مربیان جز با حضور چشمگیر و مسئولانه اولیای متعهد ، معلمان و مربیان دلسوز و مدیران دلسوز و مدیران توانمند و سخت کوش مدارس میسر نیست.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: بنابراین مشارکت مجدانه و فعال همه پدران و مادران عزیز برای تعیین نمایندگان شایسته و درد آشنای خود در هفته ی آغازین سال جدید تحصیلی و تشکیل منظم و پیگیر جلسات انجمن اولیا و مربیان مدارس و همراهی هدفمند در طول سال تحصیلی امری خطیر و سرنوشت ساز است.



حمیدرضا حاجی بابایی دراین پیام با تاکید بر نقش بی بدیل تربیتی اولیا و مربیان در مدرسه گفت: خانه و مدرسه دو نهاد مهم تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تاثیرگذار بر ایشان روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند و مهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی ، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.

مراسم استانی پیوند اولیاء و مربیان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در دبستان دین و دانش شهرستان گرگان برگزار شد.

