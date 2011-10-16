آذربایجان غربی قدرت والیبال خود را به رخ آسیا کشید/ کسب سه پیروی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی که به عنوان تیم دوم ایران در چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا شرکت کرده، در سومین بازی خود در مقابل تایلند طی سه ست پیاپی بعد از شکست سریلانکا و سنگاپور با نتایج 25 بر 17، 25 بر19 و 25 بر 18 به پیروزی دست یافت.

تیم دانش آموزان آذربایجان غربی با پیروزی در این بازی ضمن کسب صدرنشینی گروه ب چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا از عنوان پایتخت والیبال ایران و شهر والیبال آسیا خود دفاع کرد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی به عنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است .

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود .

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .