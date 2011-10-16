مدارس قرآنی استان قزوین دو برابر می شود

جعفر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گسترش آموزش و فعالیتهای قرآنی از اولویتهای آموزش و پرورش است و امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و آشنایی با قرآن کریم به عنوان کاملترین کتاب آسمانی بر کسی پوشیده نیست و هر مسلمانی وظیفه دارد با کتاب آسمانی خود آشنایی داشته باشد.

وی افزود: خواندن صحیح قرآن، درک مفاهیم آن و تدبر در آیات الهی موجب انس بیشتر با قرآن می شود و این مسئله برای نوجوانان و جوانان به جهت نقش تربیتی و طی مسیر هدایت و مقابله با تاثیرپذیری آنان از تهاجمات فرهنگی بسیار موثر است.

300 مدرسه قرآنی در استان قزوین

حبیبی بیان کرد: گسترش آموزش و فعالیت قرآنی از دیگر رویکردهای آموزش وپروش استان است که با توجه به این امر 150 مدرسه قرآنی در سال گذشته در استان راه اندازی شد و این مدارس در سال جاری دوبرابر شده و به 300 مدرسه خواهد رسید.



این مسئول یادآورشد: دانش آموزان آینده سازان این کشور هستند و باید در پرتو قرآن سعادت خود و کشور را رقم بزنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: مدارس به عنوان پایگاهی امن، مطمئن و مناسب برای آموزشهای قرآنی و دینی می توانند در مصون سازی فرهنگی جامعه نقش بی بدیلی را ایفا کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت فراگیری درس در نوبت صبح هم یادآورشد: 80 درصد مدارس ابتدایی استان در نوبت صبح فعالیت می کند و در صددیم تا همه مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی یک نوبته شود.



مدیرکل آموزش وپرورش استان قزوین با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی در قالب راهیان نور بیان کرد: اجرای این برنامه هم در راستای نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثار و پیوند نسل امروز با شهدای این دوران صورت می گیرد.

حبیبی از دیگر رویکردهای آموزش و پرورش استان قزوین را استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دانست و افزود: در تعلیم و تربیت و یاددهی و یادگیری امروزه باید از تجهیزات نوین بهره برد و این اداره کل تلاش می کند تا مدارس استان به فنآوری روز مجهز شوند.



این مسئول با اشاره به هفته اولیا ومربیان، خانواده و مدرسه را از ارکان مهم در تعلیم و تربیت دانش آموزان دانست و گفت: پیوند این دو رکن مهم با یکدیگر زمینه ساز تربیت دانش آموزان خوبی خواهد بود که در پرتو اسلام و قرآن آینده ساز این کشور باشند.