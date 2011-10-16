سند دار شدن 75 موقوفه در حاجی آباد در انتظار اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر زاده عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی عنوان کرد: اقدامات اداری و روند مرسوم به منظور سند دار شدن وصدور سند مالکیت ویژه هر موقوفه 9 ماه به طول می‌انجامد.

وی ادامه داد: ‌صدور اسناد مالکیت بعد از اعلام استعلام از جانب اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان انجام می‌شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه حاجی آباد افزود: ‌‌استعلام اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی به این منظور انجام می‌گیرد که موقوفه جزو اراضی ملی نباشد.

وی اظهارداشت: سند دار کردن موقوفات اگرچه ممکن است در کوتاه مدت بازده خود را نشان ندهد اما در آینده موجب افزایش بهره وری موقوفات شده و آنها را از طمع موقوفه خواران در امان نگه می دارد ومانع از دست اندازی موقوفه خواران به این موقوفات می شود.

وی عنوان کرد: این تعداد موقوفه که در لیست انتظار به منظور در یافت سند هستند شامل زمین، آب انبار و ‌مساجد می باشند که برخی از آنها از نظر بها دارای ارزش ریالی بالایی هستند.

باقر زاده با اشاره به اینکه هنوز تا احیای کامل موقوفات ودر آمدزا شدن کامل آنها در حاجی آباد راه زیادی در پیش است، اظهار داشت: ترویج فرهنگ وقف در حاجی آباد نیازمند پشتوانه مالی قوی است که اگر توجه لازم به منظور تامین این منابع مالی صورت گیرد به طور قطع وقف و موقوفات در آینده ثمرات ارزشمند خود را در این شهرستان نشان می دهد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه حاجی آباد با اشاره به اینکه در سال جاری نیز برنامه سنددار کردن موقوفات همچنان به طور جد جزو اولویتهای اوقاف است، ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبار مورد نیاز صدور اسناد ویژه موقوفات بدون سند در سال جاری هرچه سریع تر محقق شود.