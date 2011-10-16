بازی غرب و سعودی با سرنوشت مردم تونس/توطئه تقلب در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی درباره تونس آورده است : سفارتخانه های کشورهای غربی به ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس تلاش گسترده ای را برای تاثیرگذاری بر انتخابات تونس آغاز کرده اند.

این پایگاه به نقل از منابع آگاه اسلام گرا ذکر کرده است: این سفارتخانه ها به طور پیوسته با لیبرالها و سکولارها در تماس هستند تا بر نتایج انتخابات مجلس موسسان تونس تاثیر بگذارند.

همچنین سفارت عربستان سعودی در راستای تقویت سلفی ها در تونس تلاش بی وقفه ای را آغاز کرده است و پولهای فراوانی را خرج می کند.

پایگاه مذکور می افزاید: آمریکا هماهنگی مستمری با دولت قائد السبسی برای ممانعت از پیروزی اسلامگرایان به عمل آورده است و هماهنگی قوی میان ریاض و واشنگتن برای حمایت از نظامیان و افراد وابسته به رژیم سابق وجود دارد.

این پایگاه بیان کرد: هدف از این تلاشها، نابودی دستاوردهای بیداری اسلامی و نتایج انقلاب مردمی تونس و بازگرداندن تونس به جبهه آمریکا و اروپا است.

پایگاه فوق نوشت : کشورهای غربی می کوشند که منافع خود را در منطقه پیاده کنند و نامه ای که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سپتامبر گذشته به فواد المبزغ رئیس جمهوری موقت تونس ارائه کرد بر حمایت از طرح غربی ها تاکید داشت.

این پایگاه به نقل از حمادی الجبالی دبیرکل جنبش نهضت اسلامی تونس آورده است : نهضت اسلامی، تقلب در انتخابات را نمی پذیرد و با هر تلاشی در این زمینه به شدت مقابله خواهد کرد.

وی افزود: بازی با سرنوشت مردم تونس قابل قبول نیست و همه مردم باید با این تلاشها مقابله کنند و انتخابات باید در کمال شفافیت و آزادی برگزار شود.

الحبالی ضمن ابراز ناخرسندی از اظهارات مقامات موقت تونس درباره آرایی که جنبش نهضت اسلامی به دست خواهد آورد بیان کرد: اینکه مسئولان اعلام می کنند نهضت اسلامی بیش از بیست درصد آرا را به دست نمی آورد خطرناک است و نوعی پیشداوری محسوب می شود.