به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایش و نقد و بررسی مستند "مهار نشده" با حضور مصطفی رضوانی کارگردان، محمد حسنپور تهیه کننده، حسین عابدینی مدیر کل اخبار خارجی صدا و سیما و نادر طالبزاده مستندساز و کارشناس رسانه با اجرای محمد لسانی ظهر امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
حسنپور در این نشست با اشاره به آغاز ساخت مستند در آبان ماه سال 89، درباره ایده اولیه آن اظهار کرد: هجمه جهانی در فضای مستند و سیاهنماییهایی که پیشرفتها و محاسن جمهوری اسلامی را نادیده میگیرند، به عنوان ایده اصلی مدنظر ما قرار گرفت و با هدف انتقال امید پس از جمع آوری مطالب کار را در آذر ماه 89 نهایی کردیم.
وی افزود: این سناریو با در نظر گرفتن مخاطب بین المللی به زبان انگلیسی ساخته و دانشجوی پاکستانی محتشم علی تقوی که از سال 2007 در دانشگاه صنعتی شریف ایران تحصیل میکرد نیز به عنوان راوی این مستند انتخاب شد. ماجرای مستند نیز علاقمندی دانشجوی پاکستانی به موضوعات ایران پس از اقدام به ترور دکتر شهریاری و دکتر عباسی است.
تهیهکننده "مهار نشده" با اشاره به بازبینی که به مدت چهار ماه بر روی کار انجام شده است، اظهار کرد: گستردگی مطالب ما به حدی بود که مستند در مدت زمان 60 دقیقه حرفهای بسیاری برای گفتن داشت و ما در تلاش بودیم ریتم کار خسته کننده به نظر نیاید.
وی ادامه داد: البته کار ما سناریو محور بود و حدود کار از ابتدا مشخص شده بود. با این حال همزمانی ساخت اثر با اتفاقاتی نظیر جریانات لندن و حضور کاروان آسیایی شکست حصر غزه در ایران، این جریانات را هم وارد کار کرد. ما میخواستیم قدرت نرم ایران را به تصویر بکشیم. گرچه جای تاسف است که من به عنوان دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف این امر را بر عهده گرفتهام و دوستان رسانهای کم کاری کردهاند.
انرژی هستهای موضوع اصلی "مهار نشده" نیست
رضوانی کارگردان این اثر نیز در سخنانی گفت: پس از انتخابات سال 88 بود که در دیدار رهبری با دانشجویان فردی از آقا پرسید چرا تلویزیون تمام اخبار مربوط به جریانات بعد از انتخابات را نشان نمیدهد که ایشان پاسخ دادند "بارها به صدا و سیما اعتراض کردهاند که چرا نمیتواند پیشرفتهای سیاسی ایران را نشان دهد." از آن زمان بود که ایده ساخت این مستند به ذهنمان رسید.
وی افزود: در این زمینه قدرت نرم، جنگ نرم و محبوبیت و نفوذ معنوی ایران و عمق استراتژیکی که حتی در سطح جهان به چشم میخورد ایده اصلی ما بود و موضوع انرژی هستهای را تنها به عنوان مدخل ورود به بحث انتخاب کردیم نه اینکه سوژه اصلی کارمان این باشد.
این کارگردان درباره حضور دانشجوی پاکستانی به عنوان راوی اظهار کرد: او بنا بود به عنوان یک بازیگر در کار حاضر شود اما در واقع خودش را در این اثر بازی کرد و اعتقادات و سوالات این دانشجوی پاکستانی را در روند کار مشاهده میکنیم. از طرفی در تلاش بودیم با حضور او نگاه بی طرف داشته و از دیدگاه منفی نسبت به کار جلوگیری کنیم.
رضوانی با تشکر از طالبزاده به عنوان استاد و راهنمای اصلی خود برای حضور در این مسیر، تصریح کرد: بحث هستهای مطرح شده در این فیلم پازلی از گفتمان ایران هراسی است که مد نظر ما قرار گرفته بود. موضوع هستهای تنها بهانهای برای ورود به مباحث انقلاب و حضور افرادی چون تیری میسان و مرضیه هاشمی در ایران بود.
وی در پایان تاکید کرد: ما میخواستیم قدرت نرم و محبوبیت جهانی ایران را نمایش دهیم و فکر میکنم در این زمینه موفق بودهایم. امیدوارم این اثر در عرصه بین المللی نیز مخاطب خوبی داشته باشد و حضور ما در این عرصه نیز ادامه خواهد داشت.
