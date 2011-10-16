36 درصد شبکه های آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید‌ مجتبی عراقی ‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آب و فاضلاب اسدیه اظهار کرد: در خراسان جنوبی یک‌ هزار و 430 کیلومتر شبکه وجود دارد که در سال گذشته 75 کیلومتر در سطح 20 شهر استان نوسازی و مرمت شده است.

وی تعداد مشترکان آب و فاضلاب استان را 135 هزار مشترک برشمرد و افزود: در تابستان امسال قریب هشت درصد مشترکان به علت مصرف کم از پرداخت آب‌بها معاف شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی از هزینه‌ کرد 14 میلیارد و 480 میلیون تومان برای اجرای 94 طرح عمرانی، آبرسانی و اجرای طرح‌های فاضلاب استان در سال گذشته خبر داد.

عراقی ‌زاده تصریح کرد: کمبود منابع آبی پایدار و مطمئن در شهرهای استان، کمبود اعتبارات عمرانی به ویژه در بحث فاضلاب و نبود منابع مالی در بخش جاری شرکت از مهم ‌ترین مشکلات آب و فاضلاب شهری استان به است.

وی میزان پوشش خدمات مشترکان استان را بیش از 98 درصد عنوان و تصریح کرد: کاهش هزینه‌ ها، افزایش راندمان کاری تأسیسات، اجرای برنامه ‌های هدفمندی، واگذاری خدمات اتفاقات به بخش خصوصی و آموزش پرسنل مهم‌ ترین برنامه‌های این نهاد برای سال جهاد اقتصادی است.

نرخ هدررفت آب خراسان جنوبی 27 درصد است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی بیان اینکه ارتباط تنگاتنگی بین آبرسانی و نرخ توسعه وجود دارد، اضافه کرد: شهرستان درمیان به ویژه شهر اسدیه رتبه اول کشور را در کاهش هدر رفت آب دارد.

عراقی‌ زاده میزان هدر رفت آب در اسدیه را 13 درصد دانست و افزود: این در حالی است که نرخ هدر رفت آب در استان 27 درصد و در کشور 35 درصد است.

وی با بیان اینکه تمامی تعهدات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در واحدهای مسکن مهر اجرایی شده است، افزود: شش ماهه نخست سال جاری این شرکت در انجام تعهدات خود در زمینه مسکن مهر موفق عمل کرده است.

وی با اشاره به نرخ توسعه استان و هماهنگی شرکت با دستگاههای ذیربط در بسط خدمات آب و فاضلاب، بیان کرد: خوشبختانه در تعدادی از شهرهای استان زمینه لازم برای واگذاری انشعابات در محدوده مسکن مهر به فازهای بعدی نیز فراهم شده است.

وی در ادامه بر لزوم سرمایه گذاری در تامین آب شهرهای تابعه تاکید کرد و اظهار داشت: شرکت آمادگی لازم را برای تأمین آب این شهرها داراست.