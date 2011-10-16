به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام علی اکبر عطاران طوسی مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران با بیان این خبر گفت: شورای افتاء اهل سنت به منظور پاسخگویی به سئوالات فقهی و مناسکی زائران اهل سنت اعم از حنفی و شافعی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شورای افتاء اهل سنت در مدینه منوره مستقر شده است، افزود: این شورا به زودی در مکه مکره هم مستقر خواهد شد.

مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری درباره ترکیب شورای افتاء اهل سنت اظهارداشت: این شورا متشکل از روحانیون برجسته حنفی و شافعی است. وی ادامه داد: شورای مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری افتاء اهل سنت، پاسخگوی مسائل شرعی روحانیون کاروان‌ها و زائرینی است که به بعثه مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند.

عطاران طوسی اعلام کرد: در موسم حج تمتع امسال 6500 زائر ایرانی اهل سنت خواهیم داشت که در قالب 42 کاروان از 8 استان کشور خواهند بود، ضمن اینکه 42 روحانی، 37 معین و 13 معینه کاروانها را همراهی می‌کنند.



به گفته وی، مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری فعال است و برنامه‌ها را ساماندهی می کند. در همین حال، هر سال مدیران و روحانیون بومی برای کاروانها انتخاب می‌شوند تا هم زبان و هم مذهب با آنها باشند.

مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در ادامه از برگزاری پنج همایش و نشست علمی برای زائران، نخبگان و روحانیون اهل سنت در موسم حج تمتع 90 خبر داد و اظهارداشت: در این موسم همایش‌های چون "پیامبر رحمت و امت واحده" و "وحدت، بیداری و مسئولیت اسلامی" و دو نشست هم اندیشی علمی برگزار خواهد شد. البته هرساله میهمانانی از سوی مدیریت اهل سنت مقام معظم رهبری به حج تمتع مشرف می‌شوند.

به گفته عطاران طوسی، 100 محفل انس با قرآن کریم در کاروان‌های اهل سنت در موسم امسال با حضور مهمانان ویژه در نظر گرفته است.



مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری از انتشار نشریه ویژه اهل سنت هر دو روز یکبار خبر داد و اظهارداشت: این نشریه در 10 شماره در موسم حج تمتع 90 منتشر می‌شود. به گفته عطاران طوسی، امسال بسته ویژه فرهنگی هم برای زائران اهل سنت پیش بینی شده است.