حسین تولایی که به تازگی مسئولیت بخش ادبیات دوهفتهنامه «همشهری بچهها» را برعهده گرفته است، در اینباره به خبرنگار مهر گفت: «همشهری بچهها» مجلهای برای کودکان 12-9 ساله است و توسط گروه مجلات همشهری چاپ میشود که تاکنون 2 شماره از آن منتشر شده است.
وی ادامه داد: البته در 2 شماره قبلی، من تنها در جلسات سیاستگذاری شرکت کردم و از شماره سوم که اول آبان منتشر میشود، مسئولیت بخش ادبیات را برعهده گرفتهام که در نظر داریم بخشهای ویژهای را در زمینه شعر و ادبیات داستانی برای بچهها تدارک ببینیم.
شاعر «پشت صحنه دلم» درباره بخش شعر این مجله توضیح داد: ما از شاعران میخواهیم برترین شعرهایشان در حوزه کودک و نوجوان را در اختیارمان بگذارند و همچنین در نظر داریم هر شاعر یک یادداشت، خاطره و یا مطالبی درباره اینکه چرا این شعر را سرود، چرا این شعر را دوست دارد و ... برایمان بنویسد که به نوعی پشت صحنه آن شعر را برای بچهها توصیف و تشریح کند.
مسئول بخش ادبیات «همشهری بچهها» افزود: همچنین در بخش داستان هم بخشی به داستاهای کوتاه اختصاص یافته و همچنین یک بخش داستان دنبالهدار هم داریم که در هر شماره بخشی از یک داستان بلند روایت میشود. یک بخش «کارگاه داستان» هم در 2 صفحه اضافه کردهایم که الفبای داستاننویسی را به زبانی ساده برای بچهها تبیین میکند.
تولایی این بخش آموزشی را اینگونه تشریح کرد: با چند نفر از نویسندگان کودک صحبت کردهایم که برای این بخش بنویسند. معمولاً نشریات کودک و نوجوان بخشهایی از داستانهای رسیده را نوشته و نقد میکنند، ولی جای آموزش کارگاهی داستاننویسی در مجلات خالی بود که سعی کردیم این خلا را برطرف کنیم.
برگزیده چهارمین دوره جایزه گام اول اضافه کرد: این نشریه در شماره نخست با دو ضمیمه یکی در آموزش کاردستی و دیگری در بحثهای روانشناسی و تربیتی برای والدین به قیمت هزار و پانصد تومان منتشر کند و در شماره دوم که یک ضمیمه دارد قیمت آن هزار تومان بود که فکر می کنم قیمت آن برای یک دو هفته نامه فرهنگی مناسب و قابل تهیه برای خانوادهها باشد.
این نویسنده و مترجم در پایان گفت: تاکنون «دوچرخه» برای بچههای بالای 12 سال و «سه چرخه» برای بچههای زیر 9 سال منتشر شده است و جای نشریهای برای بچههای 9 تا 12 سال خالی بود که امیدواریم با «همشهری بچهها» بتوانیم این جای خالی را پر کنیم. این نشریه به صورت تمام رنگی و با کاغذ باکیفیت منتشر میشود.
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