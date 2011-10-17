  1. هنر
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۲۵

تولایی به مهر خبر داد:

بچه‌های 9 تا 12 سال صاحب مجله شدند/ توجه ویژه به شعر و ادبیات

بچه‌های 9 تا 12 سال صاحب مجله شدند/ توجه ویژه به شعر و ادبیات

«همشهری بچه‌ها» که به تازگی برای بچه‌های 9 تا 12 سال منتشر می‌شود بخش ویژه‌ای برای شعر و ادبیات داستانی در نظر گرفته شده که مسئولیت آن را حسین تولایی برعهده گرفته است.

حسین تولایی که به تازگی مسئولیت بخش ادبیات دوهفته‌نامه «همشهری بچه‌ها» را برعهده گرفته است، در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: «همشهری بچه‌ها» مجله‌ای برای کودکان 12-9 ساله است و توسط گروه مجلات همشهری چاپ می‌شود که تاکنون 2 شماره از آن منتشر شده است.

وی ادامه داد: البته در 2 شماره قبلی، من تنها در جلسات سیاست‌گذاری شرکت کردم و از شماره سوم که اول آبان منتشر می‌شود، مسئولیت بخش ادبیات را برعهده گرفته‌ام که در نظر داریم بخش‌های ویژه‌ای را در زمینه شعر و ادبیات داستانی برای بچه‌ها تدارک ببینیم.

شاعر «پشت صحنه دلم» درباره بخش شعر این مجله توضیح داد: ما از شاعران می‌خواهیم برترین شعرهایشان در حوزه کودک و نوجوان را در اختیارمان بگذارند و همچنین در نظر داریم هر شاعر یک یادداشت، خاطره و یا مطالبی درباره اینکه چرا این شعر را سرود، چرا این شعر را دوست دارد و ... برایمان بنویسد که به نوعی پشت صحنه آن شعر را برای بچه‌ها توصیف و تشریح کند.

مسئول بخش ادبیات «همشهری بچه‌ها» افزود: همچنین در بخش داستان هم بخشی به داستا‌های کوتاه اختصاص یافته و همچنین یک بخش داستان دنباله‌دار هم داریم که در هر شماره بخشی از یک داستان بلند روایت می‌شود. یک بخش «کارگاه داستان» هم در 2 صفحه اضافه کرده‌ایم که الفبای داستان‌نویسی را به زبانی ساده برای بچه‌ها تبیین می‌کند.

تولایی این بخش آموزشی را اینگونه تشریح کرد: با چند نفر از نویسندگان کودک صحبت کرده‌ایم که برای این بخش بنویسند. معمولاً نشریات کودک و نوجوان بخش‌هایی از داستان‌های رسیده را نوشته و نقد می‌کنند، ولی جای آموزش کارگاهی داستان‌نویسی در مجلات خالی بود که سعی کردیم این خلا را برطرف کنیم.

برگزیده چهارمین دوره جایزه گام اول اضافه کرد: این نشریه در شماره نخست با دو ضمیمه یکی در آموزش کاردستی و دیگری در بحث‌های روانشناسی و تربیتی برای والدین به قیمت هزار و پانصد تومان منتشر کند و در شماره دوم که یک ضمیمه دارد قیمت آن هزار تومان بود که فکر می کنم قیمت آن برای یک دو هفته نامه فرهنگی مناسب و قابل تهیه برای خانواده‌ها باشد.

این نویسنده و مترجم در پایان گفت: تاکنون «دوچرخه» برای بچه‌های بالای 12 سال و «سه چرخه» برای بچه‌های زیر 9 سال منتشر شده است و جای نشریه‌ای برای بچه‌های 9 تا 12 سال خالی بود که امیدواریم با «همشهری بچه‌ها» بتوانیم این جای خالی را پر کنیم. این نشریه به صورت تمام رنگی و با کاغذ باکیفیت منتشر می‌شود.

کد مطلب 1434791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها