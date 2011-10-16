استفاده از بازیکنان تیم آذربایجان غربی بر اساس نقاط ضعف و قدرت تیمها

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بنایی کیا بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه در بازی امروز در مقابل تیم دانش آموزان تایلند بازیکنان پاسور و پشت خط زن تیم را تعویض کرده بودیم، اظهار داشت: بر اساس شناختی که از تیم پیدا کرده ایم، از نفرات مختلف استفاده می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از نفرات ثابت در این دوره از رقابتها استفاده کنیم بازیکنان تجربه و توان لازم را کسب نخواهند کرد، اظهار داشت: مقابل هر تیمی از یک بازیکن بخصوص استفاده خواهیم کرد.

سرمربی تیم دانش آموزان آذربایجان غربی امروز در مقابل تایلند سرعت بازی را افزایش دادیم و بازیکنان عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کردند، بیان داشت: بیشتر سرویسهای قدرتی را خراب کردیم ولی در صورت استفاده از سرویسهای معمولی با توجه به بازی ترکیبی خوب تایلند کم می آوردیم.

بنایی کیا ادامه داد: تالید در دریافتها و بازی ترکیبی عملکرد خوبی دارد که ما اجازه چنین بازی را به این تیم نداده و موفق به پیروزی شدیم، تیم تایلند از اندونزی ضعیف تر نیست ولی از نظر کار تیمی و گروهی قوی تر است.