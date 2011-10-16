جزئیات آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز کاردانی به کارشناسی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ و مکان برگزاری آزمون عملی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، مراقبت پرواز، علوم انتظامی و فوریت‌های پزشکی در این آزمون اعلام شد.

معرفی‌شدگان چند‌برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز مراقبت پرواز (کد 2129)، رشته‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم انتظامی (کد 3349)، رشته امتحانی نیمه‌متمرکز تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی (کد 512)، رشته امتحانی نیمه متمرکز موسیقی (کد 604) ، رشته امتحانی نیمه‌متمرکز فوریتهای پزشکی (کد 114) و رشته امتحانی نیمه‌متمرکز هنرهای تجسمی (کد 605) می توانند با مراجعه به سایت سنجش از شرایط مصاحبه و یا آزمون عملی و سایر مراحل مختلف گزینش مطلع شوند.

کلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های امتحانی نیمه‌متمرکز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (کد 512)، موسیقی (کد 604) و هنرهای تجسمی (گرایشهای آموزش هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری کد 605 ) کنکور کاردانی به کارشناسی به منظور شرکت در مراحل مختلف آزمون عملی و یا طراحی لازم است مبلغ 59 هزار ریال (5900 تومان) بابت هزینه آزمون عملی به حساب جاری 748 خزانه داری کل بانک مرکزی نزد بانک ملی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در کلیه شعبه‌های بانک ملی ایران) و بنام سازمان سنجش آموزش کشور واریز و فیش مربوط را نزد خود نگهداری کنند تا در روز آزمون مربوط (آزمون عملی و یا آزمون طراحی) به نماینده سازمان سنجش مستقر در حوزه رفع نقص تحویل دهند.

از آنجا که معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، انتخاب رشته مجدد نخواهند داشت، نیازی به درج شماره فیش واریزی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ندارند.

داوطلبان رشته‌های امتحانی تربیت‌بدنی، موسیقی و هنرهای تجسمی ابتدا از قرار گرفتن نام خود در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های مذکور مطمئن شده، سپس نسبت به واریز وجه لازم به منظور شرکت در آزمون علمی و یا عملی اقدام کنند.

داوطلبانی که‌ اسامی ‌آنان‌ پیش از این به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت رشته امتحانی تربیت ‌بدنی‌ و علوم ‌ورزشی‌ (کد 512) در سایت سازمان سنجش اعلام شده باید پس از پرداخت هزینه آزمون عملی برای‌ شرکت‌ در مراحل معاینه‌ و آزمون‌ عملی‌ با همراه‌ داشتن‌ فیش پرداخت هزینه آزمون عملی و مدارک مورد نیاز با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در مورخ 6 مرداد90) ‌به‌ نشانی مندرج در اطلاعیه پیک سنجش روزهای دوشنبه 16 و 23 آبان مراجعه‌ کنند

آزمون عملی کلیه‌ خواهران معرفی شده در روز پنجشنبه 16 آبان و کلیه برادران معرفی‌شده در روز جمعه 27 آبان برگزار می شود و دانشگاه محل آزمون در اطلاعیه سازمان سنجش اعلام می شود.

داوطلبانی که‌ اسامی ‌آنان‌ پیش از این به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت رشته امتحانی نیمه متمرکز موسیقی (کد 604) در سایت سازمان سنجش اعلام‌ شده‌، باید برای اطلاع از تاریخ و محل آزمون عملی خود به اطلاعیه روز دوشنبه 2 آبان در نشریه پیک سنجش و سایت این سازمان مراجعه کنند.

همچنین داوطلبانی که‌ اسامی ‌آنان‌ پیش از این به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت رشته امتحانی هنرهای تجسمی (گرایشهای آموزش هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری کد 605) در سایت سازمان سنجش اعلام ‌شده‌، لازم‌ است‌ پس از پرداخت هزینه آزمون طراحی برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ با همراه‌ داشتن‌ فیش پرداخت هزینه و مدارک لازم با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (استان محل آزمون 6 مرداد 90) ‌به‌ نشانی درج ‌‌شده‌ در کارت ورود به جلسه آزمون مراجعه‌ کنند.

کارت ورود به جلسه کلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته امتحانی نیمه‌متمرکز هنرهای تجسمی در یکی از روزهای سه‌شنبه 17 آبان تا پنجشنبه 19 آبان در سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند. محل رفع نقص کارت در سایت سازمان سنجش موجود است. آزمون درس طراحی رأس ساعت 00/15 (سه بعداز ظهر) روز جمعه 20 آبان ماه برگزار می شود.

داوطلب باید وسائل مورد نیاز از جمله زیر دستی‌‌ مقوایی ‌یا فیبر به‌ ابعاد 50×35 سانتی ‌متر، گیره‌های ‌کاغذ، مدادهای‌‌ رنگی، مداد سیاه‌ پر رنگ‌‌ و نرم، مداد پاکن‌ و مداد تراش، مداد اتود و مداد طراحی، خط‌کش‌ و گونیای‌ کوچک، پرگار و وسایل مرتبط را همراه داشته باشند.

داوطلبان از همراه داشتن وسایلی از جمله هرگونه مقوا، کاغذ و استفاده از وسایل نظیر آنان، ماژیک، لاکهای الکلی و تینری، روان نویس، راپید‌ و رنگهای پودری و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مرکب و سایر وسایل مشابه، همچنین از الصاق کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستی و غیره به کار عملی خودداری کنند.

کلیه داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته کارشناسی ناپیوسته نیمه‌متمرکز مراقبت‌پرواز (کد 2129) مرکز آموز ش عالی هوانوردی و فرودگاههای کشور اعلام شده نیز باید با همراه داشتن مدارک لازم براساس برنامه زمانی اعلام شده بر اساس حروف الفبا در روزهای 21 تا 23 آبان به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مراجعه کنند. عدم مراجعه برای مصاحبه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته است.

کلیه داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز کارشناسی ناپیوسته علوم انتظامی (کد 3349) دانشگاه علوم پایه انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده نیز باید با همراه داشتن مدارک لازم به ترتیب حروف الفبا براساس جدول زمانی 7 تا 9 آبان ماه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته امتحانی نیمه‌متمرکز فوریت‌های پزشکی (کد 114) دانشگاهها و دانشکده‌های ‌علوم‌ پزشکی اعلام شده باید با در دست داشتن مدارک لازم و همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب با توجه به استان محل اقامت خود به دانشگاه مجری آزمون بر اساس جدول اعلامی در سایت سنجش مراجعه کنند.