پیروزی مقابل تیم فوتبال گل گهر حاصل زحمات کادر فنی و حمایت هواداران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌فرزین دبیری در مورد پیروزی ماشین سازی برابر گل گهر سیرجان افزود: همه بازیکنان در این دیدار با جان و دل بازی کردند و رسول خطیبی نقطه قوت تیم در خط حمله بود.

وی افزود: از هواداران و تماشاگران فهیم آذربایجان که ماشین سازی را تنها نگذاشتند سپاسگزارم که با حضور و حمایت پرشور خود انگیزه بازیکنان را در کسب این پیروزی چند برابر کردند.

دبیری ادامه داد: امیدوارم با تداوم نتایج خوب در هفته های آتی شاهد حضور پرتعداد هواداران عزیز در ورزشگاه باشیم.

قائم مقام باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز با اشاره به حمایت های مسئولان استانی از تیم فوتبال این باشگاه گفت: با وجود اینکه این هفته چند بازی پشت سرهم در زمین چمن یادگار امام برگزار می شد اما مسئولان تربیت بدنی با همراهی و همدلی این امکان را برای استفاده از زمین یادگار امام برای ما فراهم کردند.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال ماشین سازی این هفته در کرمانشاه میهمان شیرین فراز این شهر است اظهار داشت: تمرینات تیم در طول هفته طبق برنامه برگزار می شود تا با آمادگی کامل به مصاف شیرین فراز رفته و امیدوارم با کسب سه امتیاز این دیدار به تبریز مراجعت کنیم.