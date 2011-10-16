ارائه سهام؛ شیوه مناسب پرداخت جوایز صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید حسینی در جمع خبرنگاران گفت: دولت تمامی ابزارهای حمایتی در خصوص صادرکنندگان از جمله ایجاد مشوق‌های اداری و اصلاحات گمرکی را به کار گرفته است، اما همچنان تامین نقدینگی صادرکنندگان، عدم تعاملات بین‌المللی، عدم معافیت مالیاتی زنجیره تولید صادراتی، عدم واقعی شدن نرخ ارز و عدم فعال شدن پیوند منطقه‌ای و نبود عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO از مهمترین چالش‌های صادرکنندگان است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه دولت تمام توان خود را برای حمایت از صادرات بکار برده است، اظهار داشت: بهترین شیوه این است که دولت با قاطعیت اعلام کند که دیگر توان پرداخت جوایز صادراتی را ندارد و با راهبردی جدید که همان حل کردن مسائل گفته شده بود، مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شورای عالی صادرات برای امسال، رشد 45 درصدی صادرات را در نظر گرفته است، تصریح کرد: هر چند که صادرات در طول برنامه چهارم از روند موفقیت‌آمیزی برخوردار بود و به لحاظ ارزشی و وزنی با افزایش مواجه بوده است؛ اما تداوم روند چالش‌های صادرکنندگان امکان توقف این رشد را مهیا می‌کند.

حسینی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رشد صادرات اظهار داشت: رشد صادرات باید به صورت تدریجی مستمر و با نگاه هوشمندانه محقق شود.