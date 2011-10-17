مزیتهای جامعه معنویت گرا/ راهکار ارتقای معنویت فردی و اجتماعی

دکتر محمدعلی آذرشب مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارزیابی وضعیت معنویت در عصر کنونی به خبرنگار مهر گفت: به نظر من یک بازگشت به فطرت انسانی در جهان امروز احساس می شود؛ انسان از خصلت گل خلق شد که وقتی خداوند بر او دمید آنگاه مستحق سجده ملائکه می شود. لذا دو خصلت مادی و معنوی در انسان وجود دارد اما گاهی آنقدر انگیزه های گلی و پست مادی طغیان می کند که انگیزه های روحی و فطری در وجود انسان تضعیف می شود.

وی با بیان اینکه صهیونیستها برای مدت طولانی در اروپا به خصوص و در شرق سعی کردند معنویات را تضعیف کنند و فقط انسان را به صورت موجودی که دارای غرایز جنسی و خورد و خوراک و مسائل مادی است قرار دهند، گفت: روش صهیونیستها در سراسر دنیا این بوده که انسانها را مبدل به موجوداتی کنند که تنها بر اساس غرایزشان عمل می کنند و هیچ انگیزه انسانی و معنوی نداشته باشند. آنها طی سالهای طولانی از راه سینما، تبلیغات، رسانه، خاورشناسان و... این افکار را رواج داده و در اروپا موفق شدند اما در شرق توفیق کمتری داشتند.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: این انحراف از فطرت نمی توانست دوام پیدا کند به همین دلیل امروز رجوعی به سمت عزت و کرامت انسان که همان "ونفخت من روحی" است را شاهد هستیم. امروز وقتی انسانها عدالت را مطالبه و با تبعیض و ظلم مبارزه می کنند نشان دهنده بازگشت به فطرت انسانها و دوری از خواسته صهیونیستها در مبدل کردن انسان به حیوان بی هدف است.

آذرشب با اشاره به تأثیر حوادث خاورمیانه بر روی اتفاقات اخیر در اروپا و آمریکا خاطرنشان کرد: آینده انسانیت، معنویت و کرامت انسانی درخشان خواهد بود مشروط به آنکه تمام کسانی که مدافع انسانیت و کرامت انسانی هستند این وضعیتی را که در جهان به وجود آمده حفظ و به آن عمق ببخشند.

وی با اشاره به تأثیر معنویت گرایی در ارتقای امنیت روحی و روانی بشر تصریح کرد: اگر چنانچه معنویت نباشد تعادل انسانها به هم می خورد و انسانها مبدل به موجوداتی می شوند که فقط به دنبال خواسته های جسمی خود هستند و این خواسته های جسمی تضاد با خود انسان و هم با دیگران دارد یعنی هم جامعه را دچار کشمکش می کند و هم در درون خود انسان تضاد به وجود می آید.

وی با تشریح مزیتهای جامعه معنویت گرا نسبت به دیگر جوامع گفت: در جامعه معنویت گرا بر اساس ارزشهای انسانی با یکیدگر برخورد می کنند اما اگر جامعه ای خالی از ارزشهای معنوی باشد در این جامعه نگاه انسان به دیگری مزاحم گونه و در تضاد یکدیگر است و در صورت سازش هم سازشی مصلحتی و مادی دارند نه سازش انسانی و معنوی.

آذرشب ایجاد الگوها و دوری از تخریب الگوها را از مهمترین راهکار ارتقای معنویت فردی و اجتماعی برشمرد و گفت: انسانها به یکسری از آرمانها مرتبط هستند و این آرمانها هرچه والاتر و زنده تر باشند جامعه به سمت معنویت گرایی گرایش پیدا می کند اما وقتی این آرمانها یا این الگوها خدشه دار شوند انسانها نیز دچار مشکل می شوند.

مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تأکید کرد: مهمترین عامل برای حفظ معنویت در جامعه حفظ آرمانها و حفظ الگوهایی است که در جامعه به عنوان نماینده این معنویتها هستند که متأسفانه گاهی در جامعه ما سعی می شود این الگوها و آرمانها تخریب شده و در آن تشکیک کنند که باعث می شود انسانها نسبت به هر آرمان و الگویی و هدف والا و معنویتی دچار تردید و شک شوند.