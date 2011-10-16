به گزارش خبرگزاری مهر، احسان‌الله حجتی عصر امروز یکشنبه 24 مهرماه با حضور محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرکل جدید دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه معرفی و از زحمات علیرضا کریمی مدیرکل سابق این دفتر قدردانی شد.

محمدزاده در ابتدای این جلسه با اشاره به تعالیم قرآن کریم مبنی بر آزمون دایمی و بی‌وقفه بشر در مسیر زندگی، اهمیت مسیریابی و مسیرشناسی در حوزه خدمت و مدیریت را یادآور شد و گفت: نخستین مولفه‌ای که مدیران باید به آن التزام داشته باشند حسن سلوک و مهرورزی صمیمانه و بی‌تکلف نسبت به مجموعه کارمندان به ویژه در پایین‌ترین رده‌های اداری است هر چند که در منظر خدا همه جایگاه‌ها با معیار تقوا سنجیده می‌شود و بالا و پایین معنایی ندارد.

معاون مطبوعاتی همچنین صیانت از رزش‌ها و اهداف انقلاب را وظیفه ذاتی و اولیه دفتر تبلیغات عنوان کرده و افزود: با رعایت دقیق قوانین و توجه به هنجارهای و ارزش‌های فرهنگ اسلامی، عرصه تبلیغات از رخنه فرهنگ استعماری حفاظت می‌شود.

محمدزاده همچنین مقابله با رواج فرهنگ مصرف‌گرایی و در نقطه مقابل ترویج فرهنگ مصرف درست را از سیاست‌های تبلیغاتی این وزارتخانه برشمرد و گفت: جلوگیری از انجام تبلیغات غیرقانونی در ماهواره‌ها و تلاش برای قانونمندی و فرهنگ‌مداری محتوای تبلیغات در عرصه‌های گوناگون از اولویت‌های این دفتر است.

وی همچنین زحمات کریمی مدیرکل سابق این دفتر را در خور قدردانی دانست و از تغییرات مدیران به عنوان رویکردی در جهت نوگرایی و ظرفیت‌گشایی برای بروز خلاقیت‌ها یاد کرد.

در بخشی از حکم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به حجتی آمده است: «نظر به تعهد و سوابق فعالیت جنابعالی در حوزه ارتباطات و تبلیغات و بنابر پیشنهاد معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی به موجب این حکم به عنوان مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از نظرات کارشناسان و تعامل با اهل فرهنگ و رسانه و همکاری مسئولان سازمان‌های وابسته به دولت در انجام وظایف و برنامه‌ها در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب موفق و موید باشید.»

لازم به توضیح است که صبح دیروز شنبه 23 مهرماه علیرضا کریمی، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از این سمت کنار گذاشته شد.