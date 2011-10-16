به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سومین روز درگذشت مادر محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال عصر امروز یکشنبه در مسجد سیدناصرالدین تهران با حضور جمع کثیری از اهالی ورزش برگزار شد که در بین چهره های حاضر علی دایی یک چهره ویژه بود.

علی پروین، مصطفی هاشمی طبا، محسن مهرعلیزاده، احمدرضا عابدزاده، علی کفاشیان ، واعظ آشتیانی، ناطق نوری، جواد زرینچه، همایون بهزادی، علیرضا دبیر، ناصر نوآموز، محمد مایلی‌کهن، صادق درود‌گر، امیرضا خادم، امیدوار رضایی، محمد مهدی نبی، مهدی تاج، حبیب کاشانی، جعفر کاشانی، حشمت مهاجرانی، عادل فردوسی پور، حسین فرکی، عبدالرحمن شاه حسینی، علی دایی، علی فتح الله زاده، پرویز مظلومی، منصور پورحیدری، محمدرضا طالقانی، حمید استیلی، حسین هدایتی، عزیز محمدی، علیرضا علیپور، سیدجلال یحیی زاده، مرتضی احمدی، امیر حاج رضایی ، یحیی گل محمدی و بسیاری از مربیان، بازیکنان و مدیران فوتبال کشور از جمله افرادی بودند که در این مراسم حضور داشند.

حضور چهره های مطرح ورزشی در مراسم سومین روز درگذشت مادر محمد دادکان باعث شلوغی و ایجاد ترافیک سنگین در خیابان های منتهی به مسجد سیدناصرالدین در خیابان خیام شده بود.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به محمد دادکان بازیکن پیشین پرسپولیس ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تسلیت گفته و برای آن مرحومه از خداوند متعال بهشت برین را مسئلت دارد. روحش شاد.