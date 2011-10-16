رادیو "صدای آزادی" فعالیت خود را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو "صدای آزادی" که وابسته به کمونیست های معاند نظام جمهوری اسلامی و مستقر در شهر مالمو سوئد بود و در چند سال گذشته با هدف جذب مخالفان جمهوری اسلامی ایران بخصوص از میان ایرانیان ساکن مناطق جنوبی سوئد ، فعالیت داشت چند روز قبل اعلام کرد که به دلیل انجام نشدن اهداف رادیو و ناتوانی در جذب مخاطب و هوادار ، ظرف چند روز آینده فعالیت های خود را متوقف و پخش برنامه هایش را قطع خواهد کرد.

این رادیو تصریح کرد در دوران فعالیت خود نتوانسته از میان هزاران ایرانی ساکن حوزه فعالیت خود ، هوادارانی را جذب کرده و متشکل نماید.

در ادامه تاکید کرده وضع دیگر کمونیست های مخالف نظام ایران در شهر مالمو نیز بهتر از شرایط ما نیست. به هنگام پخش این مطالب از رادیو مذکور ، مجری رادیو وابسته به حزب کمونیست کارگری مستقر در سوئد نیز طی تماس با این برنامه اعلام کرد که وضع رادیو ما هم بهتر از رادیو صدای آزادی نیست ولی به هر حال تلاش می کنیم.

