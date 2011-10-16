مازندران قطب پرورش دامپروی سبک کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار عصر یکشنبه در جلسه بهبود تولیدات دامی مازندران اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقش پرورش دام سبک در مازندران در اقتصاد خانوار روستایی در راستای تامین امنیت غذائی جامعه و تثبیت شغل و به دلیل شرایط جغرافیائی و کوهستانی بودن برخی از مناطق استان که دارای دامنه های وسیع و مراتع غنی بوده، پرورش گوسفند و بز در استان با دارا بودن نژاد برتر زل به عنوان تنها نژاد بدون دنبه در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: مازندران با دارا بودن حدود دو میلیون و 40 هزار رأس گوسفند و بره، 4.6 درصد آمار کل کشور را به خود اختصاص داده است.

نگهدار بیان داشت: پرورش گوسفند در مازندران نظیر کثر مناطق ایران به صورت سنتی و کوچ رو بوده و در معدود شهرهای استان به صورت صنعتی با مجتمع های کشت و صنعت پرورش داده می شوند.

وی درخصوص نژاد زل گفت: در ایران با توجه به تنوع آب و هوایی نژادهای مختلفی وجود دارند که هر استان با توجه به شرایط محیطی دارای نژاد خاص بوده که در مازندران نژاد زل نژاد غالب است.

وی افزود: گوسفند نژاد زل از نژادهای کوچک چثه ایرانی بوده که فاقد دنبه بوده و ضایعات لاشه نسبت به گوشت خالص از تمامی نژادهای کشور کمتر است.

نگهدار، مقاومت بالای این نژاد به سرما و گرسنگی و انگلهای شایع در مازندران را خصوصیات دیگر نژاد زل برشمرد.

وی گفت: با توجه به اینکه اکثر گوسفندان در یک فصل و با توجه به آب و هوای مناطق قادر به جفتگیری هستند، در گوسفند زل جفت گیری در دو فصل بهار و پائیز دیده می شود که سبب تمایز آن نسبت به سایر نژاد است.

نگهدار با اشاره به مشکلات موجود در پرورش گوسفند زل، برای جلوگیری از این مشکلات افزود: با انجام اقدامات کوتاه مدت و افزایش بازدهی اقتصادی واحدها از طریق به کارگیری فناوریهای روز وبهبود مدیریت تولید مثل از طریق هورمون تراپی، افزایش دوقلوزایی و چندبارزایی و تنظیم زمان زایش مشکلات پرورش نژاد زل را برطرف کرد.

وی افزود: این معاونت جهت ارتقای سطح آگاهی دامداران اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی برای دامداران مبنی بر لزوم استفاده از هورمونهای همزانی فحلی و بهبود مدیریت تولید مثل کرده که در سال جاری 200 هزار رأس میش از سوی دامداران متقاضی توسط کارشناسان علوم دامی این معاونت همزمانی فحلی شده و به استناد عملکرد و در راستای تحقق اهداف کمی و کیفی این پروژه، مازندران در سطح کشور مقام سوم را دارد.