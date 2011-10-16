سالانه 370 هزار تن شیر خام در لرستان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق طاهری مقدم در جلسه هم اندیشی و تعامل بین صنایع لبنی استان در سخنانی اظهار داشت: تبدیل دامهای سبک به سنگین که برای دامدار توجیه اقتصادی داشته باشد یکی از نیازهای استان است.

وی تصریح کرد: در دامداریهای صنعتی دامدار باید از دامی نگهداری کند که روزانه حداقل 25 کیلو شیر داشته باشد در غیر اینصورت دامهایی که کمتر از این میزان شیردهی داشته باشند توجیه اقتصادی ندارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه در راستای درآمد هرچه بهتر تولید کنندگان باید برنامه ریزی شود و خدمات دهی مناسبی به آنان ارائه شود، یادآور شد: باید با برنامه ریزی میزان دریافت شیر کارخانه شیر پگاه بالا برود زیرا بر اساس آمار سالانه 370 هزار تن شیر خام در استان تولید می شود.

طاهری مقدم در پایان با اعلام اینکه یکی از سیاستهای کلی دولت و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان استان است، یادآور شد: چرخه تولید شیر باید در صدد افزایش کیفیت شیر تولیدی استان باشد و در ضمن بار میکروبی شیر را نیز پایین نگه دارد.

مدیر عامل شرکت شیر پگاه لرستان نیز با اشاره به مسائل و مشکلات شرکت شیر پگاه لرستان در سخنانی گفت: در حال حاضر روزانه شرکت پگاه لرستان 120تن شیر دریافت می کند که به 35 نوع محصول لبنی تبدیل می شود.

قدوسی ادامه داد: در صورت حمایتهای دولت این کارخانه ظرفیت روزانه تحویل و فرآوری280 تن شیر خام را دارد.

به گفته وی این شرکت با 17 هزار خانوار روستایی به صورت غیرمستقیم و 250 نفر به صورت مستقیم ارتباط دارد.

در این جلسه ضمن بحث و بررسی مسائل و مشکلات شیر استان از جمله حمایت های همه جانبه سازمان جهاد کشاورزی استان از تولید کنندگان، مسائل و مشکلات دامداران و صنایع تبدیلی، سیاستهای دولت در صنایع شیر، جذب حداکثری شیر از دامداران، نوآوری بر روی بسته های شیر تولیدی و کاهش بار میکروبی شیر، مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای استان در خصوص کمیت و کیفیت شیر تولیدی استان دیدگاههای خود را بیان کردند.