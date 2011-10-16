افتضاح مالی دیگری دلیل اصلی فرار خاوری است/ احتمال تغییر ضرغامی

به گزارش سرویس ویژه مهرسایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز یکشنبه 24مهرماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

افتضاح مالی دیگری دلیل اصلی فرار خاوری است



سایت خبری اعتدال با اشاره به اینکه محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی به خاطر افتضاح مالی دیگری، از کشور گریخته است ، نوشت:بررسی‌های به عمل آمده نشان می دهد که محل سرمایه‌گذاری اولیه یکی از بانک های خصوصی از طریق استقراض از بانک ملی و به دلیلی به جز تاسیس بانک صورت گرفته است.فرار خاوری از کشور در حالی صورت گرفت که وی در متن استعفای خود، تمام مشکلات و قصورها را به گردن بانک صادرات انداخت و خود و بانک ملی را از اتهامات وارده مبرا دانست . اما بر خلاف ادعایی که خاوری در مورد اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی می کند، نامبرده در جریان کامل تخصیص وام ‌های مختلف به اعضای هیات‌مدیره و شرکت‌های وابسته به مدیران بانک «ت» قرار داشته است و آگاهان از حجم بالای این تخلفات مالی، خبر می دهند . یک منبع آگاه ضمن تایید مطالب فوق خاطر نشان کرد، بررسی و رسیدگی به پرونده تخلف بانک مذکور در دستور کار مقامات مسئول قرار دارد و مساله‌ای که این پرونده را با چالش های زیادی روبرو کرده، شباهت رفتار یکی از مدیران بانک‌مذکور با شهرام جزایری در پرداخت مبالغ غیر متعارف است!

وزیر اقتصاد مصوبه شورا را نادیده گرفت

سایت خبری جهان نوشت : در جلسه چندی پیش شورای عالی پول و اعتبار ، تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تخلفاتی مانند اختلاس اخیر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک های کشور از یکدیگر جدا باشد تا توان نظارت داخلی بر کارهای مدیر عامل بانک های افزایش یابد.اما یک هفته پس از این مصوبه وزیر اقتصاد در اقدامی جالب در حکمی که برای مدیر عاملان جدید بانک های ملی و توسعه و تعاون زده است این افراد را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب نموده است.

شاهکار دولت در بنگاه های زودبازده: 600 هزار شغل در 4 سال

موسی الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با سایت خبری عصر ایران گفت: منبع و مرجعی برای ارائه آمار مشاغل ایجاد شده وجود ندارد و از تعداد احتمالی افرادی که در سال جاری بیکار شده اند هم اظهار بی اطلاعی می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به اهداف طرح بنگاههای زود بازده افزود : قرار بود با اجرای طرح بنگاه های زودبازده در طول چهار سال یعنی از سال 85 تا سال 89 تعداد سه میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت کار تنها 900 هزار شغل ایجاد شده، یعنی در حدود 30 در صد مشاغلی که باید ایجاد می شده است! این در حالیست که همین 900 هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسی کل کشور تعداد مشاغل ایجاد شده را 600 هزار شغل اعلام کرده است.

مقایسه منحرفان با بهشتی برای حفظ نقاب نفاق است

محمد دهقان در گفت‌و‌گو با سایت خبری فردا با اشاره به مقایسه برخی روسای جریان انحرافی با شخصیت‌های انقلابی و برجسته نظام، گفت: اصل مقایسه شخصیت‌های وابسته به جریان انحرافی با شهید رجایی، بهشتی و مختار خود یک حرکت انحرافی است و این جریان برای اینکه نقابی که برچهره زده است نیفتد و نفاقش آشکار نشود مدام اینچنین شبیه سازی‌ها را انجام می‌دهد.

برنامه ریزی عربستان برای تکرار حج سال 1366

سایت خبری شفاف نوشت : پس از آنکه شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکه نسبت به آنچه آشوب در مراسم حج خواند هشدار داد، محمد التونسی سردبیر روزنامه دولتی عکاظ سعودی نیز در مقاله در خصوص هشدار امیر مکه آورده: برخی از حجاج همه ساله دست به اقداماتی می‌زنند که پیامدی جز آشوب و ایجاد مزاحمت برای مردم و دیگر حجاج ندارند. از جمله این حجاج ایرانیان هستند. سخنان سردبیر روزنامه عکاظ در حالی است که روابط ایران و عربستان در روزهای گذشته به شدیدترین دوره خود پس از ماجرای کشتار زائران ایرانی در ماجرای حج سال 1366 شمسی رسیده است.

احتمال تغییر رئیس سازمان صداوسیما

سایت خبری الف با اشاره به احتمال تغییر رئیس سازمان صداو سیما نوشت : پس از آنکه سید عزت الله ضرغامی در جریان سفر کاری به اوکراین به علت انسداد شراین و حمله قلبی سفر خود را نیمه کاره رها کرده و با هواپیمای شخصی رئیس جمهور به تهران بازگشت، نگرانی ها درباره وضعیت جسمانی و سلامتی وی با توجه به مشغله زیاد او در جایگاه ریاست صداوسیما ، به وجود آمده است. نگرانی مقامات ارشد نظام از وضعیت جسمی وی به حدی است که این احتمال می رود تا ضرغامی پیش از پایان سال از مدیریت سازمان صداوسیما کناره بگیرد.

عربستان از حجاج جاسوسی می‌کند

واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه عراقی الرأی العام نوشت: شاهزاده عبدالعزیر بن ماجد امیر منطقه مدینه منوره گفته است: برای رفاه حال حجاج در این شهر دوربین‌های پیشرفته‌ای نصب خواهد شد.روزنامه الرأی العام در ادامه به نقل از بن ماجد افزود: تصاویر و فیلم‌های به دست آمده از این دوربین‌ها به مقر فرماندهی ارسال شده و اطلاعات حجاج که خارج و یا وارد می‌شوند ثبت خواهد شد.روزنامه الرأی العام با بیان اینکه عربستان نگران استفاده جنبش‌های بیداری از موسم حج است خاطرنشان کرد: شیخ عبدالعزیز بن عبدالله معاون مسجد نبوی شریف گفت: هزار و صد نفر برای برقراری نظم در این مسجد به محافظان این مسجد اضافه شده است.

جوانفکر با ارگان ضدانقلابیون لندن به گفت‌وگو نشست

سایت خبری جهان نوشت : علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روزنامه ایران که این روزها به دلیل رویکردش در ارگان مطبوعاتی دولت در معرض انتقادهای مختلفی قرار گرفته است ،با ارگان اتاق فکر لندن به گفت وگو نشست .به نوشته سایت ضد انقلاب جرس او ابتدا قصد قطع کردن تلفن را داشت "اما چنین نکرد." جوانفکر در بخشی از مصاحبه اش در پاسخ به سوالی درباره محاکمه توهین کنندگان به رئیس جمهور عنوان کرده است: آقای احمدی نژاد اعلام کرد با شلاق خوردن ایشان (پیمان عارف) به هیچ وجه موافق نبوده و آقای رییس جمهور از توهین های بدتری که به ایشان شده است به هیچ وجه شکایت نکرده است . مصاحبه جوانفکر به ارگان ضد انقلابیون لندن نشین در حالی است که جرس اذعان کرده با چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم هم برای مصاحبه تماس گرفته که موفق با گفت وگو نشده و حتی یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرنگار او گفته حتی مخالفت من با مصاحبه را هم نباید منتشر کنید.

نیویورک تایمز : مقامات واشنگتن درباره تحریم نفتی ایران تردید دارند

سایت خبری عصر ایران به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت : دولت آمریکا پس از اتهام های اخیر ایران درباره ترور سفیر عربستان در واشنگتن برای تشدید فشار به تهران و افزایش انزوای بین المللی این کشور در تلاش است با انتشار هر چه سریع تر گزارش جدید آژانس درباره برنامه های هسته ای ایران ، فشار به حکومت تهران را افزایش دهد . اخیرا زمزمه هایی در آمریکا درباره تحریم بانک مرکزی ایران به گوش می رسد ، با توجه به فشارهای کنگره و جمهوریخواهان درباره تشدید تحریم ها ، دولت اوباما می کوشد با استفاده از فرصت اتهام زنی های جدید خود ، فشارها را علیه ایران تشدید کند. علی رغم تاکیدات مقامات واشنگتن درباره ضرورت تحریم بانک مرکزی ایران، روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مقامات واشنگتن درباره ابعاد و پیامدهای تحریم نفتی ایران چندان مطمئن نیستند و به درستی نمی دانند این تحریم چه تاثیراتی می تواند در آینده بازار نفت و قیمت های آن و توان فروش نفت ایران از طریق واسطه ها داشته باشد.