43 درصد محصولات کشاورزی نیر بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی خسارت کشاورزی ناشی از حوادث طبیعی در این شهرستان با اشاره به حادثه خیز بودن منطقه اظهار داشت: این رقم قابل قبول نبوده و خسارتهای احتمالی کشاورزان را تهدید می کند.

وی به زمینهای کشاورزی منطقه اشاره کرد و افزود: از مجموع 33 هزار هکتار زمین کشاورزی این شهرستان تنها هزار هکتار یعنی حدود 43 درصد تحت پوشش بیمه کشاورزی است که از میانگین جهانی 80 درصد کمتر است.

به گفته فرماندار نیر از 33 هزار هکتاز زمین قابل کشت در این شهرستان 23 هزار هکتار دیمی و 10 هزار هکتار آبی است.

وی از شوراها و دهیاران خواست ضمن ارائه گزارش از حوادث غیر مترقبه و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساخت غیر مجاز، کشاورزان را برای بیمه کردن محصولات زمینهای کشاورزی خود تشویق و ترغیب کنند.

عباداللهی با تاکید بر ضرورت بیمه تمام محصولات کشاورزی این شهرستان افزود: سالیانه به طور متوسط 60 هزار میلیارد ریال از ناحیه بلایای طبیعی به سرمایه های ملی کشورمان خسارت وارد می شود که بخشی از آن به این استان تعلق دارد.

وی با بیان اینکه دولت با همه تلاش خود فقط می تواند پنج درصد از بودجه عمومی کشور را برای جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی اختصاص دهد، اضافه کرد: بیشتر این خسارتها در بخش کشاورزی و بر دوش کشاورزان است.

فرماندار نیر همچنین از ساماندهی ادوات و چاه های کشاورزی این شهرستان خبر داد و یادآور شد: تاکنون تعداد هزار و 210 دستگاه ادوات کشاورزی در منطقه به ثبت رسیده که از این تعداد هزار و 100 مورد به تایید نهایی رسیده است.

وی در پایان از اعضای کارگروه کشاورزی این شهرستان خواست برای مقابله با افراد سودجو تلاش بیشتری داشته باشند.