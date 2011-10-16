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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

بانک مرکزی:

اعطای جایزه به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری تحت هر عنوان ممکن نیست

اعطای جایزه به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری تحت هر عنوان ممکن نیست

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اعطای جایزه به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: بر اساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه سی ام شهریورماه سال جاری کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر شکل امکانپذیر نیست.

در این دستورالعمل بانک مرکزی از مدیران بانک ها خواسته است تا مراتب را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای
آن نیز نظارت بعمل آورند.

این دستورالعمل به امضای مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی رسیده است.

کد مطلب 1434827

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