افکار عمومی جهان عرب اتهامات آمریکا علیه ایران را باور نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی پایگاه خبری شبکه الجزیره (www.aljazeera.net) اثبات می کند اکثریت افکار عمومی جهان عرب و اسلام اتهامات دروغین محافل آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران را باور نمی کنند.

پایگاه خبری شبکه الجزیره این پرسش را در معرض قضاوت مخاطبین خود قرار داده است که «آیا شما اتهام آمریکا علیه ایران مبنی بر برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را باور می کنید؟

تا ظهر امروز یکشنبه از مجموع 11556 نفر شرکت کننده در این نظرخواهی بیش از 65 درصد پاسخ منفی به این سوال داده اند و تاکید کرده اند که اتهامات دروغین محافل آمریکایی را علیه جمهوری اسلامی ایران در این سناریو پردازی هالیوودی باور نمی کنند.

پیش از این نیز کاربران الجزیره در نخستین واکنشهای خود به این دروغ پردازی محافل آمریکایی با ارائه ادله متفاوت حتی احتمال این اتفاق را نفی کرده بودند و موج مخالفت با این فضاسازی کذب همچنان نیز تداوم دارد.