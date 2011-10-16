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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

حسنی مقدم خبر داد:

ثبت نام 10 هزار بهره بردار کشاورزی لرستان در سامانه توزیع هوشمند

ثبت نام 10 هزار بهره بردار کشاورزی لرستان در سامانه توزیع هوشمند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از ثبت نام حدود 10 هزار بهره بردار کشاورزی استان در سامانه توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در این رابطه اظهار داشت: در استان لرستان حدود 130 هزار خانوار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد تنها 10 هزار خانوار در سامانه توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد کمتر از هشت درصد از بهره برداران استان در این سامانه ثبت نام کرده اند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در آینده نه چندان دور توزیع نهاده های بخش کشاورزی فقط به بهره بردارانی تعلق خواهد گرفت که در این سامانه ثبت نام کرده اند.

حسنی مقدم از کشاورزان بخش دام، زراعت، باغبانی، آبزی پروری و ... درخواست کرد هر چه سریعتر به دفاتر خدمات ارتباطی روستایی و کافی نتها مراجعه و در سامانه اینترنتی توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی به نشانی www.shenasnameh.maj.ir ثبت نام کنند.

کد مطلب 1434831

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