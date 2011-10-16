واردات محصولات چینی ضربه جبران ‌ناپذیری به تولیدات داخلی می زند

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر واردات یک بیکاری در جامعه است، بر لزوم جلوگیری واردات بی رویه در کشور تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تولید پیله ابریشم از دغدغه‌ های مهم مردم است، اظهارداشت: وزیر جهاد کشاورزی باید برای این موضوع راهکار اصولی و کاربردی ارائه دهد.

نماینده مردم لنگرود با تاکید بر اینکه مشکل چایکاران استانهای شمالی با تدبیر رئیس جمهور برطرف خواهد شد، گفت: چای یک محصول راهبردی و در اقتصاد نقش مهمی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا امروز یک شکست خورده سیاسی منطقه است، تصریح کرد: در یک موضوع کودکانه ایران را به ترور متهم کرده تا مردم آمریکا را منحرف کند.

لاهوتی توطئه جدید آمریکا را محکوم کرد و گفت:‌ وزارت امور خارجه این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

وی با اعلام اینکه بودجه عمرانی سال جاری ۳۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، اظهارداشت: تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان این بودجه محقق شده و رئیس جمهور باید این موضوع را بررسی کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس یادآورشد: تولید کنندگان نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با ارائه بسته حمایتی در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ ها از تولید کنندگان حمایت کند.

شهرستان لنگرود در استان گیلان قرار دارد.