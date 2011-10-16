به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی واگذارشده، غیردولتی و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد که براساس اصول حاکمیت شرکتی، لازم است هیئت مدیره بانک یا مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران، حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران، نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تأیید رویه های استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز بر عهده گیرد.

بر اساس این گزارش، در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است: به عبارتی هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف، برنامه های راهبردی و دستورالعمل های مربوط به درستی اجراء می شود. از سوی دیگر مدیرعامل بانک که با انتخاب و تأیید هیئت مدیره معرفی می شود نیز مسئول اصلی عملیاتی کردن و اجرای صحیح برنامه ها، سیاست ها و دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره است.

با توجه به اینکه در اغلب موارد رؤسای هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، تصدی سمت مدیرعاملی را نیز برعهده می گیرند لذا این امر موجب می شود اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیرعامل در برابر هیئت مدیره تحت الشعاع قرار گیرد؛ به گونه ای که هیئت مدیره عملا می تواند نظارت موثری بر عملکرد مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعمال کند.

با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره، شورای پول و اعتبار در نشست 12 مهرماه امسال خود ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره توسط یک نفر در بانک های خصوصی، دولتی خصوصی شده (صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مورد تصویب قرار داد.