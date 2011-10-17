برنامه های هفته اولیاء و مربیان در ساوجبلاغ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته ای که در آن به سر می بریم هفته پیوند اولیاء و مربیان نامگذاری شده است به همین مناسبت یکشنبه روز پیوند اولیاء و مربیان، تعمیق بصیرت دینی و میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی نامیده شده ب.ئ.

وی افزود: همچنین روزهای دوشنبه روز پیوند اولیاء و مربیان، بهره مندی از ظرفیتهای شورای آموزش و پرورش و تحقق جهاد اقتصادی و روز سه شنبه 26 مهر روز پیوند اولیاء و مربیان، معنویت، نشاط، تندرستی و تربیت بدنی نامیده شده است.

رئیس آموزش و پرورش ساوجبلاغ عنوان کرد: روزهای چهارشنبه 27 مهر روز پیوند اولیاء و مربیان، آموزش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و پدیده های نوظهور و روز پنجشنبه 28 مهر روز پیوند اولیاء و مربیان، میثاق با امام (ره) و شهدای فرهنگی و اولیاء نامگذاری شده است.

نژاد فلاح بیان کرد: روزهای پایانی این هفته نیز روز جمعه 29 مهرماه روز پیوند اولیاء و مربیان، میثاق با ولایت و احیاء ارزشهای حیات بخش اسلام و شنبه 30 مهرماه هم پیوند اولیاء و مربیان، تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه انجمنهای اولیاء و مربیان نامیده شد.