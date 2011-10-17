به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فقر جهانی و حقوق بشر" اثر توماس پاگ از سوی انتشارات پالیتی منتشر شده است.

توماس پاگ از جمله فیلسوفان سیاسی معاصر است که در زمینه فقر جهانی و راهکارهای برون رفت از آن دیدگاههای مهمی دارد. وی در خصوص اهمیت فقر جهانی این نکته را متذکر می‌شود که حدود یک سوم از مرگ و میر سالانه جهانی ناشی از فقر است. این تعداد در سال به 18 میلیون نفر می‌رسد که بیش از 10 میلیون از این تعداد کودکان زیر ده سال هستند.

پاگ عنوان می کند رفع این فاجعه به لحاظ اقتصادی چندان کاری ندارد. او می گوید تنها اگر یک درصد از درآمد ملی کشورهای با درآمد بالا به فقر جهانی اختصاص یابد این پدیده از بین می‌رود.

دکتر توماس پاگ فیلسوف سیاسی و اخلاق معاصر و مدیر برنامه عدالت جهانی در مورد این اثر و فرضیه خود در آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب 9 مقاله از من را شامل می شود که به سالهای 1990 تا 2007 میلادی مربوط هستند.

وی افزود: در واقع موضوع اصلی این مقالات فقر و عدالت جهانی است. فصول اول تا سوم این اثر بیشتر جنبه فلسفی دارند و از زوایه فلسفی عدالت جهانی، حقوق بشر و نظریه‌پردازی اخلاق را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این فیلسوف سیاسی معاصر تأکید کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2004 میلادی که اخیراً منتشر شده در حدود دو میلیارد و 533 میلیون نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این میزان 39.7 درصد از جمعیت جهان را دربر می‌گیرد.

وی یادآور شد: حال این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان بیش از نیمی از مردم جهان که در فقر قرار دارند را نجات داد. این مردم در حالی در فقر قرار دارند که شاهد توسعه و پیشرفت اقتصاد و تکنولوژی در سطح جهان هستیم. همچنین دنیا عصر بعد از روشنگری را تجربه می‌کند که بر شعارهای اخلاقی تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: برای اینکه فقر جهانی از بین برود باید این موضوع به عنوان یکی موضوع اخلاقی نهادینه شود. کشورهای ثروتمند باید فقر و نابرابری را به عنوان یک موضوع اخلاقی بنگرند و درصدد رفع آن برآیند.