آرسنال با درخشش فن پرسی از سد ساندرلند گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال عصر امروز یکشنبه موفق شد با درخشش رابین فن پرسی مهاجم هلندی خود با نتیجه 2 بر یک از سد ساندرلند بگذرد. در این دیدار که در حضور نزدیک به 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس برگزار شد فن پرسی در همان دقیقه نخست بازی دروازه حریف را گشود اما سباستین لارسن مهاجم سوئدی ساندرلند در دقیقه 31 بازی را به تساوی کشاند.

نیمه اول با تساوی یک – یک دو تیم به پایان رسید. در نیمه دوم شاگردان ونگر بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشتند. در دقیقه 81 بازی فن پرسی بار دیگر دروازه ساندرلند را گشود تا توپچی ها سه امتیاز شیرین خانگی را کسب کنند و کمی به اوضاع خود در جدول رده بندی سروسامان دهند. آرسنال با این پیروزی 10 امتیازی شد و تا 5 پله در جدول صعود کرد. آنها در دیدار بعدی خود چهارشنبه در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا میهمان المپیک مارسی خواهند بود.

در دیگر بازی امروز هفته هشتم لیگ برتر تیم فوتبال وست بروم موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد میهمان خود ولورهمپتون بگذرد.