احزاب مخالف از دولت سوئد به دلیل سفر پادشاه عربستان انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبران دو حزب مخالف دولت سوئد طی بیانیه و مصاحبه تلویزیونی از سفر پادشاه و ملکه این کشور به عربستان به شدت انتقاد کرده و این سفر را بی توجهی به وضعیت وخیم حقوق بشر و دیکتاتوری در عربستان عنوان کردند.

حزب سوسیال دمکرات سوئد در بیانیه خود تصریح کرد که برنامه ریزی این سفر یک رسوائی برای دولت است سخنگوی حزب چپ سعودی را دیکتاتور ترین جکومت خاورمیانه توصیف کرد.وی افزود این سفر علائم غلطی به سعودیها میدهد،زیرا پادشاه به کشوری سفر کرده که تجاوزات حقوق بشر غیر قابل تصور است.

وزیر خارجه سوئد نیز در پاسخ به این انتقادها گفت: برای تاثیرگذاری باید در همه جا حضور داشته باشیم.